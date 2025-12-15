Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Rio surpreende e terá ponto facultativo em finais de Flamengo e Vasco

Decisão foi anunciada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD)

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

15/12/2025 - 8:59 h | Atualizada em 15/12/2025 - 9:12
Prefeito do Rio, Eduardo Paes, é vascaíno
Prefeito do Rio, Eduardo Paes, é vascaíno -

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou ponto facultativo a partir das 12h, na próxima quarta-feira, 17, devido aos jogos da Copa do Brasil e Intercontinental da Fifa, que os clubes cariocas: Flamengo e Vasco, estão disputando.

O anúncio foi feito por meio do perfil oficial do chefe do Executivo no X (antigo Twitter) nesta manhã.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No comunicado, o pessedista disse: "Ainda bem que o prefeito é vascaíno e o governador Cláudio Castro é flamenguista! Então é isso: quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia".

Veja comunicado

O jogo da final Copa Intercontinental da Fifa, com Flamengo e Paris Saint-Germain (PSG), ocorre às 14h, em Doha, no Catar; e da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians, às 21h30, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Leia Também:

Vai dar Mengão? Veja retrospecto do Flamengo contra clubes Europeus
Flamengo ganha pelo menos R$ 21,6 pela final do Mundial contra PSG
Flamengo vence Pyramids e chega à final intercontinental contra o PSG
Copa do Brasil: Vasco vence o Flu e encara o Corinthians na final

A decisão será publicada no Diário Oficial do Município (DOM), da próxima terça-feira, 16.

A adoção do ponto facultativo tem o intuito de facilitar a mobilização dos torcedores e famílias que desejam acompanhar os torneios.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Eduardo Paes flamengo Rio de Janeiro vasco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeito do Rio, Eduardo Paes, é vascaíno
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Prefeito do Rio, Eduardo Paes, é vascaíno
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Prefeito do Rio, Eduardo Paes, é vascaíno
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Prefeito do Rio, Eduardo Paes, é vascaíno
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x