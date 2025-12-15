Rio surpreende e terá ponto facultativo em finais de Flamengo e Vasco

Prefeito do Rio, Eduardo Paes, é vascaíno - Foto: Matheus Lima | Vasco da Gama

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou ponto facultativo a partir das 12h, na próxima quarta-feira, 17, devido aos jogos da Copa do Brasil e Intercontinental da Fifa, que os clubes cariocas: Flamengo e Vasco, estão disputando.

O anúncio foi feito por meio do perfil oficial do chefe do Executivo no X (antigo Twitter) nesta manhã.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No comunicado, o pessedista disse: "Ainda bem que o prefeito é vascaíno e o governador Cláudio Castro é flamenguista! Então é isso: quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia".

Veja comunicado

Ainda bem que o prefeito é vascaíno e o governador @claudiocastroRJ é flamenguista!



Então é isso: quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia.



Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito.



Boa semana e bons jogos! ⚽️🔥 💢💢💢💢💢💢💢 — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 15, 2025

O jogo da final Copa Intercontinental da Fifa, com Flamengo e Paris Saint-Germain (PSG), ocorre às 14h, em Doha, no Catar; e da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians, às 21h30, na Arena Corinthians, em São Paulo.

A decisão será publicada no Diário Oficial do Município (DOM), da próxima terça-feira, 16.

A adoção do ponto facultativo tem o intuito de facilitar a mobilização dos torcedores e famílias que desejam acompanhar os torneios.