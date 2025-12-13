Flamengo vence Pyramids e chega à final intercontinental contra o PSG

Flamengo e Pyramids - Foto: Reprodução I X

O tão esperado jogo está mais que confirmado - o Flamengo está classificado para a final da Copa Intercontinental da Fifa contra o campeão da Champions League Paris Saint-Germain.

Na tarde deste sábado, 13, o Rubro-Negro venceu o Pyramids, do Egito, por 2 a 0, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al-Rayyan, se tornou campeão da Challenger Cup e assegurou presença na decisão do intercontinental.

Em um jogo onde os dois gols foram marcados por zagueiros, com Léo Pereira ainda no primeiro tempo e Danilo na etapa final, o Flamengo se firmou bem contra a defesa egípcia, controlando a posse de bola e a maior parte do jogo.

Classificado, o Flamengo agora volta suas atenções para a grande decisão, que acontece na próxima quarta-feira, 17, às 14h, novamente no Estádio Ahmad bin Ali, valendo o título da Copa Intercontinental da Fifa.

Apesar de não ser mais o Mundial de Clubes, desde que a Copa do Mundo de Clubes foi criada pela Fifa e disputada pela primeira vez em junho deste ano, a taça dá continuidade à sequência de mundiais de futebol, confrontando os maiores vencedores de cada região do planeta.