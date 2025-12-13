Menu
ESPORTES
ESPORTES

Copa do Brasil: Cruzeiro precisa de feito inédito para ir à final

Equipe mineira perdeu a primeira semifinal para o Corinthians de 1 a 0

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/12/2025 - 16:02 h
Cruzeiro precisa de feito inédito para chegar à final da Copa do Brasil
Cruzeiro precisa de feito inédito para chegar à final da Copa do Brasil -

O segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians acontece neste domingo, 14. Agora, a equipe mineira vai a São Paulo tendo perdido o primeiro jogo de 1x0 para o time paulista. Porém, para garantir a classificação, o Cruzeiro precisa alcançar um feito inédito em sua história.

Para chegar à final, o Cabuloso precisa vencer com dois gols de diferença, mas, esse cenário nunca aconteceu na história da equipe mineira. Em todas as suas participações na Copa do Brasil, sempre que perdia o duelo de ida em casa, o time nunca reverteu o resultado.

Leia Também:

Ex-Vitória é anunciado pelo Coritiba para 2026
Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia
Eleições no Vitória: saiba horários, candidatos e todos os detalhes
Bahia lidera lista de convocados da Seleção Brasileira de Boxe

O Cruzeiro já abriu as disputas sendo derrotado em casa em seis ocasiões na Copa do Brasil, sendo eliminado em todas. Os duelos foram contra:

  • Flamengo em 1995;
  • Fluminense em 2006;
  • Brasiliense em 2007;
  • Grêmio em 2016;
  • Internacional em 2019;
  • CRB em 2020.

Este tabu não se restringe apenas à este torneio em específico, mas também aconteceu na Libertadores, contra o São Paulo, em 2010. Na ocasião, perdeu as duas disputas por 2 x 0 para o tricolor.

