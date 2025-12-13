Copa do Brasil: Cruzeiro precisa de feito inédito para ir à final

Cruzeiro precisa de feito inédito para chegar à final da Copa do Brasil - Foto: Reprodução | Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians acontece neste domingo, 14. Agora, a equipe mineira vai a São Paulo tendo perdido o primeiro jogo de 1x0 para o time paulista. Porém, para garantir a classificação, o Cruzeiro precisa alcançar um feito inédito em sua história.

Para chegar à final, o Cabuloso precisa vencer com dois gols de diferença, mas, esse cenário nunca aconteceu na história da equipe mineira. Em todas as suas participações na Copa do Brasil, sempre que perdia o duelo de ida em casa, o time nunca reverteu o resultado.

O Cruzeiro já abriu as disputas sendo derrotado em casa em seis ocasiões na Copa do Brasil, sendo eliminado em todas. Os duelos foram contra:

Flamengo em 1995;

Fluminense em 2006;

Brasiliense em 2007;

Grêmio em 2016;

Internacional em 2019;

CRB em 2020.

Este tabu não se restringe apenas à este torneio em específico, mas também aconteceu na Libertadores, contra o São Paulo, em 2010. Na ocasião, perdeu as duas disputas por 2 x 0 para o tricolor.