Bahia lidera lista de convocados da Seleção Brasileira de Boxe

- Foto: Divulgação

A Bahia será o estado com maior número de representantes na Seleção Brasileira de Boxe Olímpico em 2026. Ao todo, 12 atletas baianos foram convocados e devem se apresentar no dia 5 de janeiro no Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Boxe (CBBOXE), em São Paulo. A preparação faz parte do ciclo que mira as Olimpíadas de Los Angeles 2028.

Foram chamados os pugilistas Ramon Santos (60 kg), Ruan Santos (65 kg), Kaian Oliveira (70 kg), Isaías dos Santos (90 kg), Joel Ramos (+90 kg), Ícaro Luan (65 kg), Claudio Santos (80 kg), Jéssica Dias (57 kg), Haziel Krishna (65 kg), Adriele Caroline (65 kg) e Viviane dos Santos (75 kg).

O presidente da Federação de Boxe Olímpico e Profissional do Estado da Bahia (Boxebahia), Joilson Santana, avalia que o expressivo número de baianos na lista confirma a força do estado no cenário nacional.

| Foto: Divulgação

“Eles vão pra lá e ficam até as Olimpíadas. Isso para que a gente possa ter mais alguém nosso dentro de mais uma Olimpíada. Isso é graças muito ao apoio do Governo do Estado, que dá suporte através da Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia)”, afirmou.

A convocação ocorre após a boa campanha da delegação baiana no Campeonato Brasileiro de Boxe Elite Masculino e Feminino 2025, realizado em maio em Foz do Iguaçu (PR). Com apoio de passagens concedidas pela Sudesb, o time conquistou o título por estados e oito medalhas: seis de ouro — Bárbara Santos (-70 kg), Joel Ramos, Kaian Oliveira, Samuel Rosa (-65 kg), Tatiana Chagas (-54 kg) e Viviane dos Santos — e duas de prata, com Haziel Krishna e Keno Marley. Haziel, porém, não disputou a final devido a uma lesão.

Mesmo sem lutar a final, Haziel Krishna celebrou a convocação para a Seleção. “A emoção é de gratidão, felicidade e de até um pouco de ansiedade do novo, em saber que eu estou mais próxima, chegando tão perto dos meus objetivos, do meu propósito, realizando os meus sonhos e que muitas coisas boas ainda estão por vir. A importância dessa convocação pra mim é de oportunidade em poder estar ali, representando meu estado, meu país, de saber que as pessoas estão me olhando, torcendo por mim, de trazer essa felicidade comigo mesma, assim, de ver que eu consigo, e claro que não sozinha, que não chegamos ao topo só, mas que temos um apoio”, diz a atleta, beneficiada pelo programa Bolsa Esporte.