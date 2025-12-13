Menu
ESPORTES
ESPORTES

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Torcedores e fãs se revoltaram por não conseguirem ver o craque em estádio na turnê; Messi também teria ficado pouco tempo no evento

Por Gustavo Zambianco

13/12/2025 - 11:18 h
Fãs revoltados com turnê de Messi na Índia
Fãs revoltados com turnê de Messi na Índia

A estreia de Lionel Messi na turnê “Goat Tour 2025” terminou em um grande caos, o evento de abertura aconteceu neste sábado, 13, no Estádio Salt Lake, na Índia.

O caos se instaurou porque torcedores e fãs do craque argentino não conseguiram ver o jogador. Messi estava acompanhado de Luis Suárez e Rodrigo de Paul, companheiros de time do Inter Miami.

Messi chegou a fazer uma volta olímpica pelo estádio para saudar seus fãs, porém os seguranças e as autoridades da Índia retiraram o astro do campo após pessoas que estavam no local começarem a atirar garrafas e até assentos das arquibancadas no gramado.

A revolta teria sido motivada por conta da má logística da organização do evento, que teria priorizado quem comprou o acesso VIP. Mais de 80 mil ingressos foram vendidos para a estreia do evento e esgotaram em minutos.

Estátua em homenagem

Antes desse episódio, a turnê havia inaugurado uma estátua de 21 metros do jogador. Na escultura, Messi está segurando a taça da Copa do Mundo conquistada em 2022 no Qatar sobre a França.

A turnê ainda possui outras programações para a Índia. A organização do evento não se pronunciou sobre a confusão.

Estátua de Messi na Índia
Estátua de Messi na Índia | Foto: Divulgação | Goat Tour India

x