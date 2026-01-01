Menu
ESPORTES
MARATONA

Saiba quantas partidas no máximo o Bahia pode jogar em 2026

Esquadrão equilibrará Baianão, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Série A no calendário

João Grassi

Por João Grassi

01/01/2026 - 17:44 h
Bahia pode jogar 77 partidas em 2026
2026 já chegou, e o Bahia sonha alto para a temporada que dessa vez será de quatro competições: Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Série A do Campeonato Brasileiro. Existe ainda a possibilidade do clube participar da Copa Sul-Americana, a depender do desempenho nas preliminares da Libertadores.

Considerando o mínimo e o máximo de jogos possíveis, o Esquadrão de Aço poderá entrar em campo entre 51 e 77 vezes, começando pelo Campeonato Baiano já no dia 11 de janeiro, às 16h, na Arena Fonte Nova, diante do Jequié.

Enquanto um elenco formado por jogadores da base joga o Baianão, o elenco principal ficará concentrado na preparação para o Brasileirão. A estreia do Tricolor na Série A tem data-base prevista para 28 de janeiro, quando visita o Corinthians na Neo Química Arena.

Como foi em 2025?

No ano passado o Bahia disputou impressionantes 80 partidas, considerando Baianão, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, sendo o time que mais jogou no mundo todo em 2025.

O Esquadrão conquistou os títulos do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, mas foi eliminado na fase de grupos da Libertadores e playoffs da Copa Sul-Americana. Novamente deixou a Copa do Brasil nas quartas de finais, mas finalizou o Brasileirão na 7ª colocação, a melhor da história do clube na era dos pontos corridos.

Reapresentação

No dia 5 de janeiro de 2026, o elenco do Bahia se reapresenta na CT Evaristo de Macedo. A equipe baiana voltará a fazer pré-temporada no Brasil após duas temporadas de preparo na Europa, uma vez em Manchester, na Inglaterra, e a outra em Girona, Espanha.

