Sem volta! Bahia anuncia venda de atacante xodó da torcida

Bahia oficializa venda de Rafael Ratão ao futebol chinês - Foto: Tiago Caldas / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia SAF confirmou, nesta quinta-feira, 01, a transferência definitiva do atacante Rafael Ratão para o Shanghai Shenhua FC, da China. O anúncio encerra oficialmente o vínculo do jogador com o Tricolor, que iria até o fim de 2026.

No acordo, o Bahia garantiu a permanência de 10% da mais-valia dos direitos econômicos do atleta em uma eventual negociação futura, mantendo participação em possíveis ganhos ao longo da carreira do jogador.

Uma trajetória construída em etapas

Rafael Ratão desembarcou em Salvador em 2023 e, desde então, vestiu a camisa do Esquadrão em 54 partidas, com dez gols marcados e quatro assistências. Utilizado como opção ofensiva, o atacante contribuiu em diferentes momentos do elenco ao longo das últimas temporadas.

Em 2025, o jogador foi emprestado ao Cerezo Osaka, do Japão, onde viveu o melhor momento recente da carreira. No futebol japonês, Ratão foi destaque do campeonato nacional, encerrando a competição como terceiro maior artilheiro, com 18 gols, além de somar 23 gols e quatro assistências em 44 jogos na temporada.



Negociação encaminhada e novo desafio

Segundo o GE, a venda ao Shanghai Shenhua foi encaminhada por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,7 milhões). O contrato com o clube chinês terá duração de três anos, restando apenas a formalização final para a conclusão do acerto.

Aos 30 anos, Rafael Ratão — nascido em Cascavel (PR) e atuando preferencialmente como ponta esquerda — inicia agora um novo capítulo fora do futebol brasileiro, após passagem pelo Japão e com experiência acumulada no cenário nacional.

Em comunicado oficial, o Bahia agradeceu ao atleta pelos serviços prestados e desejou sucesso na continuidade da carreira.