Conheça os convocados do Vitória para a Copinha 2026

O Vitória já definiu os convocados que defenderão o Leão na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, a principal competição de base do país. A delegação rubro-negra reúne atletas do sub-20 e do sub-17 e será comandada por Mário Henrique, em um início de temporada marcado pela divisão do elenco entre a Copinha e o Campeonato Baiano profissional.

O Leão está no Grupo 28, com sede em Guarulhos, e enfrenta Capivariano-SP, Rio Branco-ES e Associação Atlética Flamengo-SP na primeira fase.

Entre os convocados, que incluem estrangeiros e até jogadores que já defenderam o time principal, alguns nomes já chamam atenção pelo histórico recente, potencial técnico e relação direta com o planejamento esportivo do Vitória.

Almaraz

Um dos principais destaques da lista é Alejandro Almaraz, meia argentino de 19 anos contratado por empréstimo junto ao Nueva Chicago. Camisa 10 com boa qualidade nas bolas paradas, Almaraz foi titular em todos os jogos do sub-20 após sua chegada, ainda em 2025.

Apesar de não ter marcado gols, se destacou pela organização ofensiva e leitura de jogo. Chegou a ser lembrado para o elenco principal, mas a Copinha aparece como oportunidade clara de consolidação.

Emanoel

Outro nome que chega credenciado é Emanoel, centroavante de 18 anos que passou pela base do Palmeiras e está no Vitória desde 2024. Com dez gols em 24 jogos na última temporada pelo sub-20, o atacante se destaca pela mobilidade, repertório de finalizações e presença dentro da área, sendo uma das apostas ofensivas do Rubro-Negro na competição.

Emerson Buiú

Entre os convocados, Emerson Buiú é o único que já teve sequência no time principal. O lateral-direito, que completa 20 anos em fevereiro, foi relacionado em dez partidas do profissional em 2025, entrando em campo quatro vezes.

Fora do sub-20 na última temporada por causa de lesões, Buiú tem na Copinha representa uma chance de retomada de ritmo e caminho até o profissional.

Nico Célis e Hiago Fanho

No setor de meio-campo, dois nomes aparecem com atenção especial. Nico Célis, colombiano de 18 anos, atua como volante e pode jogar tanto como primeiro quanto segundo homem. Mesmo sem ter atuado pelo sub-20 em 2025, é bem avaliado internamente e promete ser de grande ajuda ao Vitória na Copinha.

Já Hiago Fanho, contratado junto ao Brasilis-SP, completa 20 anos em janeiro e pode atuar como volante ou zagueiro, ajudando no meio-campo ou na zaga rubro-negras.

Convocados do Vitória:

Goleiros

Ezequiel

Guilherme Uchôa

Laterais

Gean

Emerson Buiú

Farias

Kauan

Zagueiros

Ivan Henrique

Fabiano

Messias

Volantes

Nico

Cleytinho

Paraíba

Meio-campistas

Hiago Fanho

Juninho

HG

Alejandro

Atacantes

Wanderson

Vinícius

Eliandro

Emanoel

RR

Gago

