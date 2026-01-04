ELE FICA
Xodó da torcida do Vitória confirma permanência no clube para 2026
Atleta de 27 anos renovou contrato com o Leão
Por João Grassi
O Vitória anunciou, através das redes sociais, a renovação do empréstimo de Jamerson. O lateral-esquerdo de 27 anos, que pertence ao Coritiba, estendeu seu vínculo com o Leão da Barra até o fim da temporada de 2026.
Contratado no início da temporada, Jamerson estava firmado na titularidade antes de romper os ligamentos do tornozelo direito em junho, durante o empate sem gols contra o Cruzeiro no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão.
Desde então, Jamerson vem se recuperando da grave lesão que o impediu de entrar novamente em campo em 2025. Para ganhar ritmo de jogo, o defensor deve fazer parte do elenco alternativo que vai disputar o Campeonato Baiano.
Números de Jamerson
Jamerson vestiu vermelho e preto em 25 oportunidades na temporada 2025, com um gol marcado e uma assistência distribuída.
