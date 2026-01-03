Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SÉRIE A

Prêmio da Mega da Virada pode comprar Bahia, Vitória e outros 15 times

Valor da premiação em 2026 supera os valores de mercado da maioria dos elencos da primeira divisão brasileira

Marina Branco

Por Marina Branco

03/01/2026 - 18:12 h
Mega da Virada de 2026 foi a maior da história do sorteio
Mega da Virada de 2026 foi a maior da história do sorteio -

Ano novo é época de ouvir todo mundo afirmar que vai "ganhar na mega" - e em 2026 isso significou mais do que em qualquer outro ano. O sorteio da Mega da Virada, realizado na última quinta-feira, 1, entrou para a história ao pagar R$ 1,09 bilhão a seis apostas que acertaram todas as dezenas.

Foi a primeira vez que a principal loteria do país ultrapassou a marca do bilhão de reais, estabelecendo um recorde absoluto. O valor é tão gigantesco que 17 dos 20 clubes da Série A possuem elencos avaliados abaixo da premiação sorteada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Key Alves, atleta de vôlei, mostra rosto da filha pela primeira vez
Time paulista anuncia contratação de volante que pertence ao Vitória
Vitória negocia volante com clube estrangeiro por valor milionário

De acordo com dados do Transfermarkt, apenas Flamengo, Palmeiras e Botafogo superam a casa do bilhão em valor de mercado de elenco. O Flamengo lidera o ranking nacional, com plantel estimado em 273,5 milhões de euros, o que corresponde a R$ 1,75 bilhão.

Logo atrás aparece o Palmeiras, avaliado em 260 milhões de euros, cerca de R$ 1,67 bilhão, enquanto o Botafogo fecha o trio com 212 milhões de euros, equivalentes a R$ 1,36 bilhão.

Clubes que a mega "compra":

A partir daí, todos os demais clubes da primeira divisão brasileira ficam abaixo do prêmio histórico da Mega da Virada. O Santos, que subiu posições na atualização mais recente e ocupa o quarto lugar no ranking, tem elenco avaliado em 150 milhões de euros, aproximadamente R$ 965 milhões.

Na sequência aparecem o Atlético Mineiro, com 127 milhões de euros (R$ 817 milhões), e o Grêmio, cotado em 124 milhões de euros, cerca de R$ 797 milhões.

Também abaixo do prêmio bilionário estão o Vasco, cujo elenco vale 122 milhões de euros (R$ 784 milhões), o Cruzeiro, avaliado em 120 milhões de euros (R$ 772 milhões), e o Corinthians, com 105 milhões de euros, o equivalente a R$ 675 milhões. O São Paulo fecha esse recorte com 98 milhões de euros, cerca de R$ 630 milhões.

Mesmo clubes que tiveram desempenho esportivo relevante no Brasileirão 2025 aparecem distantes da cifra sorteada pela loteria. O Fluminense, que terminou a competição no G7, tem valor de mercado estimado em 89 milhões de euros, em torno de R$ 572 milhões.

Já o Bahia, também presente no grupo dos sete melhores do campeonato, tem elenco avaliado em 98 milhões de euros, aproximadamente R$ 630 milhões, podendo também ser comprado na mega.

Vale relembrar que o prêmio total foi dividido entre todos os vencedores, e não concentrado em um só bilionário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

clubes de futebol futebol brasileiro loteria mega da virada prêmios milionários recorde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mega da Virada de 2026 foi a maior da história do sorteio
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Mega da Virada de 2026 foi a maior da história do sorteio
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Mega da Virada de 2026 foi a maior da história do sorteio
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Mega da Virada de 2026 foi a maior da história do sorteio
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x