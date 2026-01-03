Prêmio da Mega da Virada pode comprar Bahia, Vitória e outros 15 times

Mega da Virada de 2026 foi a maior da história do sorteio - Foto: Reprodução I X

Ano novo é época de ouvir todo mundo afirmar que vai "ganhar na mega" - e em 2026 isso significou mais do que em qualquer outro ano. O sorteio da Mega da Virada, realizado na última quinta-feira, 1, entrou para a história ao pagar R$ 1,09 bilhão a seis apostas que acertaram todas as dezenas.

Foi a primeira vez que a principal loteria do país ultrapassou a marca do bilhão de reais, estabelecendo um recorde absoluto. O valor é tão gigantesco que 17 dos 20 clubes da Série A possuem elencos avaliados abaixo da premiação sorteada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com dados do Transfermarkt, apenas Flamengo, Palmeiras e Botafogo superam a casa do bilhão em valor de mercado de elenco. O Flamengo lidera o ranking nacional, com plantel estimado em 273,5 milhões de euros, o que corresponde a R$ 1,75 bilhão.

Logo atrás aparece o Palmeiras, avaliado em 260 milhões de euros, cerca de R$ 1,67 bilhão, enquanto o Botafogo fecha o trio com 212 milhões de euros, equivalentes a R$ 1,36 bilhão.

Clubes que a mega "compra":

A partir daí, todos os demais clubes da primeira divisão brasileira ficam abaixo do prêmio histórico da Mega da Virada. O Santos, que subiu posições na atualização mais recente e ocupa o quarto lugar no ranking, tem elenco avaliado em 150 milhões de euros, aproximadamente R$ 965 milhões.

Na sequência aparecem o Atlético Mineiro, com 127 milhões de euros (R$ 817 milhões), e o Grêmio, cotado em 124 milhões de euros, cerca de R$ 797 milhões.

Também abaixo do prêmio bilionário estão o Vasco, cujo elenco vale 122 milhões de euros (R$ 784 milhões), o Cruzeiro, avaliado em 120 milhões de euros (R$ 772 milhões), e o Corinthians, com 105 milhões de euros, o equivalente a R$ 675 milhões. O São Paulo fecha esse recorte com 98 milhões de euros, cerca de R$ 630 milhões.

Mesmo clubes que tiveram desempenho esportivo relevante no Brasileirão 2025 aparecem distantes da cifra sorteada pela loteria. O Fluminense, que terminou a competição no G7, tem valor de mercado estimado em 89 milhões de euros, em torno de R$ 572 milhões.

Já o Bahia, também presente no grupo dos sete melhores do campeonato, tem elenco avaliado em 98 milhões de euros, aproximadamente R$ 630 milhões, podendo também ser comprado na mega.

Vale relembrar que o prêmio total foi dividido entre todos os vencedores, e não concentrado em um só bilionário.