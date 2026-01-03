Key Alves, atleta de vôlei, mostra rosto da filha pela primeira vez

Key Alves ao lado da filha Rosamaria, nascida no dia 26 de dezembro - Foto: Reprodução | Redes sociais

A atleta de vôlei Key Alves compartilhou pela primeira vez, na última sexta-feira, 2, fotos em que mostra o rosto da filha Rosamaria, nascida no dia 26 de dezembro. Nos primeiros registros, a ex-BBB optou por não mostrar a aparência da bebê, fruto do seu relacionamento com o cantor Bruno Rosa.

“2026 é tempo de Rosamaria. Vocês pediram tanto e está aí a nossa princesa para vocês. Pensamos muito em mostrá-la, mas é impossível deixar essa fofura anônima. Ela é uma boneca que Deus nos deu de presente e precisa ser vista”, escreveu ela na publicação.

Ainda na legenda da publicação, ela brincou com os seguidores. “Agora aguentem, meu Instagram é todo dela. Que Deus abençoe vocês e suas famílias”, acrescentou.

No dia do nascimento de Rosamaria, a jogadora de vôlei postou um vídeo e mostrou o primeiro contato com a filha. “Eternizado na nossa história. Obrigada Deus, por nos unir primeiramente e nos fortalecer na benção do senhor em construir nossa família.”, declarou.