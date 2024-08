Apresentadora da Globo relembra briga com Key Alves e culpa Boninho

A apresentadora da Globo, Patrícia Ramos - Foto: Reprodução | Redes sociais

A apresentadora da Globo, Patrícia Ramos, relembrou a polêmica que viveu com Key Alves e causou alvoroço em uma entrevista para o programa desta quarta-feira, dia 24, no “Passa Lá em Casa", apresentado pela atriz Valentina Bandeira no YouTube.

A influenciadora colocou lenha na fogueira em sua treta com Key, ex-BBB, que começou depois dela chamá-la de “escrota” em um áudio vazado em março do ano passado.

“Eu ia desconfigurar a cara dela. Não ia ter ácido hialurônico pra dar jeito naquilo ali. Juro pra vocês”, disse depois de levantar a possibilidade de resolver as questões com a ex-jogadora de vôlei pelas vias de fato, se é que vocês me entendem, meus caros leitores.

De acordo com Patrícia na época, quando apresentava o podcast BBB Tá On, a produção do programa pediu que ela fosse a público reverter a situação, já que tinha virado um alvoroço nas redes sociais:

“Quando vazou o áudio, teve toda aquela mobilização dentro da Globo, fazer reunião, nota de desculpa… E eles queriam que eu botasse uma camisa branca, ficasse sem maquiagem pra falar: ‘me desculpa, Key Alves e todos os fãs’. Só que eu falei: ‘gente, debochada do jeito que eu sou, as pessoas vão ver na minha cara [que não tô arrependida de ter falado]'”, destacou.

Após Valentina perguntar a apresentadora se ela desconfiava de quem tinha vazado o áudio Patrícia apontou o diretor do reality da TV Globo como responsavél. “Eu tenho para mim que foi o próprio Boninho que, para dar uma movimentada [no BBB], me usou”, respondeu.

Ramos encerrou o bate-papo alegando que não consegue segurar as emoções, deixando transparecer o que sente. “Eu sofria muito no BBB porque eu não conseguia fingir. [Tinha] Incontinência facial”, concluiu.

A confusão entre a apresentadora e a atleta começou depois de Patrícia terminar o BBB Tá On e, sem saber que os microfones ainda estavam ligados, dar sua opinião sobre Key Alves:

“O fã-clube da Key está macetando. Gente, mas ela é escrota, ela tem que aceitar. Essas pessoas que são fãs dela são escrotos também. E é isso aí. Ela é muito escrota, cara”, comentou na época.

A influencer continuou falando mal de Key, citando a briga dela com Tina Calambra. “Não desce do salto. Eu falei: ‘Mano, se ela chega para mim me chamando de garota’. Teve gente falando assim: ‘Ah, é por causa da idade, ela é novinha’. Eu também. Eu tenho a mesma idade que ela. Isso é questão de ter noção e ela não tem noção. Pra mim, ela é uma adolescente de 15 anos”, pontuou.