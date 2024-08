Previsão? Key Alves teve sonho com queda de avião; confira

No dia 3 de agosto, a atleta sonhou com um acidente aéreo - Foto: Reprodução | Instagram keyalves | X

Uma publicação da jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves, feita no dia 3 de agosto, chamou a atenção da internet nesta sexta-feira (9), após um acidente aéreo no município de Vinhedo, em São Paulo. Isso porque, na época, a ex-BBB relatou ter sonhado com a queda de um avião.

Leia Mais:

>>> Lula decreta luto de três dias após acidente aéreo em SP

>>> Saiba quem são as vítimas de tragédia aérea em Vinhedo

>>> Passageiro que perdeu voo que caiu em SP diz que insistiu no embarque

“Tive um sonho muito esquisito hoje com queda de avião e muitos chinelos vermelhos. O que será que significa? Sensação estranha !!! Vocês já tiveram isso? Acordei chorando”, afirmou Key Alves, no dia 3.

Nesta sexta (9), com a queda do avião, que vitimou 61 pessoas, os internautas resgataram a publicação feita pela jogadora de vôlei, no X, e associaram com o acidente aéreo de Vinhedo.

“O mais bizarro é que o povo paranaense é conhecido como pé vermelho”, declarou uma internauta.

Vale destacar que o avião saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo.

“Que horror. E hoje acontece isso”, lamentou outra internauta. “Pressentimento. Caiu hoje”, comentou mais uma.

Com o ocorrido, Key Alves usou o X para comentar sobre. “Meu deus, um avião caiu”, lamentou a atleta.