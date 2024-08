Passageiro que perdeu voo que caiu em SP diz que insistiu no embarque

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um passageiro que perdeu o voo no avião que caiu na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 9, relatou que insistiu para entrar na aeronave. De acordo com o rapaz, 10 passageiros erraram a companhia aérea e, com isso, também acabaram não embarcando na aeronave, que saiu do Aeroporto de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo.

Leia mais

>> URGENTE: avião cai com 61 pessoas a bordo; não há sobreviventes

>> Videos mostram momento da queda de avião em SP; assista

>> Avião que caiu em SP é o mesmo que fazia voo entre Salvador e Feira

>> Avião que caiu em SP é do mesmo modelo do que se acidentou no Nepal

>> Queda de avião com mais de 60 mortes em SP será investigada pela PF

"Até que eu cheguei cedo, fiquei esperando e nada. Quando foi 11h, eu vim procurar aqui. Quando eu perguntei, me disseram: 'Você não entra mais nesse avião não, porque já passou do limite de embarque'. Eu falei, eu pelejei, botei até uma pressão nele: 'Moço, me coloca, tenho que ir, tenho que ir'", relatou o rapaz.



De acordo com a Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, companhia aérea dona da aeronave, 58 passageiros e 4 tripulantes e estavam a bordo. Não houve sobreviventes.

Em entrevista à GloboNews, um outro passageiro, não identificado, que também perdeu o voo, disse que discutiu com funcionários da empresa na tentativa de embarcar no avião, mas teve seu pedido negado.

O rapaz disse que perdeu o voo porque confundiu a companhia aérea.

“Cheguei aqui às 9h40, a Latam estava fechada. Estava fazendo um trabalho no hospital. Cheguei e fiquei esperando para ver se abriria, mas não tinha ninguém no guichê. Esperei e o microfone não falou nada. Quando desci, fiquei esperando, quando deu 10h41, discuti com ele (funcionário), e ele salvou minha vida”, contou o passageiro.

Desastre aéreo em SP

Um avião modelo ATR-72, da Companhia Aérea VoePass, antiga Passaredo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, com 62 pessoas a bordo. O acidente aconteceu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Não houve sobreviventes.

O avião caiu na área de uma condomínio residencial, no entanto não atingiu nenhuma residência.



Estavam na aeronave 4 tripulantes e 58 passageiros no momento do acidente.



O avião, de matrícula PS-VPB, fazia o voo 2Z2283 e decolou às 11h58 de Cascavel, segundo o aplicativo FlightRadar24. A chegada em Guarulhos estava prevista para 13h50.



O aplicativo mostra que, ao passar por Vinhedo, quando iniciava o procedimento de pouso, o avião teve uma queda brusca e caiu em parafuso.

(horas após acidente, empresa havia confirmado 61 mortes, mas atualizou para 62 no dia seguinte)