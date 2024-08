Lula decreta luto de três dias após acidente aéreo em SP

Aeronave seguia rumo ao Aeroporto de Garulhos, em SP - Foto: Reprodução | TV Globo

Opresidente Lula (PT)decretou luto oficial de três dias no país após o acidente aéreo que vitimou 61 pessoas que seguiam rumo a São Paulo, no avião de modelo TRF-72, da Voepass, nesta sexta-feira, 9.

O Decreto nº 12.135 será publicado em edição extra do Diário Oficial da União no início desta noite e foi anunciado através das redes sociais do mandatário.

“Em memória das 61 vítimas do trágico acidente em Vinhedo, decretamos luto oficial de 3 dias no país”, escreveu o presidente Lula em postagem nas redes sociais no início da noite.

A aeronave partiu de Cascavel (PR), por volta das 11h58, com destino ao Aeroporto internacional de Guarulhos (SP), mas caiu por volta das 13h30, pouco antes de chegar ao destino final. A Voepass, antiga Passaredo, confirmou que 58 passageiros e 4 tripulantes viajavam na aeronave que fazia o voo 2283. Ainda não se sabe a causa do acidente.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, está em Vinhedo (SP), ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), para prestar solidariedade a familiares e amigos e acompanhar os trabalhos de equipes da Polícia Civil e Polícia Federal no resgate e avaliação das causas do acidente.

“Estamos conjuntamente buscando ações concretas para ajudar as famílias das vítimas nesse momento de muita dor. A equipe da Cenipa encontrou a caixa preta e está trabalhando para prestar todos os esclarecimentos”, afirmou o ministro pelas redes sociais.

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio de nota, informou que, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionado para atuar na ocorrência da queda da aeronave.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por sua vez, acompanha a prestação do atendimento aos familiares pela empresa aérea, e adota as providências necessárias para averiguação da situação regulamentar da aeronave e dos tripulantes, no âmbito de suas atribuições.