Rui Costa, Margareth e mais: ministros lamentam queda de avião em SP

Os ministros e outras autoridades do governo Lula (PT) lamentaram a morte de 57 pessoas e 4 tripulantes em Vinhedos, no interior de São Paulo, após a queda de um avião do modelo ATR-72, da Companhia Voepass, nesta sexta-feira, 9.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, manifestou os seus sentimentos para os que perderam os seus entes queridos.

“Transmito meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas da queda de um avião em Vinhedo. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor”, escreveu no X.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, considerado braço-direito do presidente Lula (PT), usou as redes sociais para prestar solidariedade às famílias das vítimas.

“Minha solidariedade aos familiares e amigos das 61 pessoas vitimadas pelo trágico acidente com o avião que caiu hoje em Vinhedo (SP). Peço a Deus que conforte seus corações nesse momento de dor”, escreveu o petista.

Outra ministra baiana a se posicionar sobre o assunto foi a da Cultura, Margareth Menezes.A também cantora afirmou que estava em oração pelas vítimas e famílias.



“Minha solidariedade e profundo pesar às famílias e amigos das 62 vítimas do trágico acidente aéreo em Vinhedo. Que encontrem força e conforto neste momento tão doloroso. Estamos juntos em oração”, disse Menezes.

A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, por volta das 11h58, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo, na cidade de Guarulhos, e caiu a cerca de 100 quilômetros do destino final.



Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos

O ministro disse que o governo federal, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está "acompanhando todas as ações para o enfrentamento" da "trágica situação".

"Lamento profundamente o acidente envolvendo aeronave de passageiros. Manifestamos nossa solidariedade às vítimas dessa tragédia e seus familiares. Informo que falei com o Presidente Lula e com o Governador Tarcísio sobre o episódio', afirmou.

A expectativa é que o ministro desembarque ainda hoje em São Paulo para acompanhar o desdobramento do caso.

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento

"A Capela de Vinhedo concentra hoje todas as nossas orações pelos irmãos brasileiros que tiveram o voo dos seus sonhos interrompido. Que Deus os acolha na Matriz eterna e propicie às famílias e aos amigos a força necessária para suportar a dor e a saudade", disse.

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial

"Lamento profundamente a queda do avião em Vinhedo, interior de São Paulo, com 62 pessoas a bordo. Toda minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas", afirmou Anielle em uma rede social.

Cida Gonçalves, ministra das Mulheres

"É com grande tristeza que recebo a notícia. Expresso minha solidariedade aos familiares e amigos dos 58 passageiros e 4 tripulantes que estavam a bordo do voo com destino a Guarulhos (SP). Desejo muita força nesse momento doloroso", disse Cida.

Juscelino Filho, ministro das Comunicações

"Soube há pouco, aqui na Colômbia, da queda do avião da Voepass em Vinhedo (SP), causando a morte dos 58 passageiros e quatro tripulantes. Que tristeza! Minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. Que Deus conforte os corações de todos neste momento de dor e perda", disse Juscelino Filho.

Congresso Nacional

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado

O senador também manifestou pesar pela tragédia e afirmou que as causas da queda do avião devem ser "identificadas com celeridade".

"Presto minha solidariedade aos familiares e amigos dos passageiros e da tripulação da aeronave [...]. Que as causas do acidente sejam identificadas com celeridade, e que os familiares recebam todas as informações necessárias neste momento difícil para todos", declarou o parlamentar em nota.

Desastre aéreo

Um avião modelo ATR-72, da Companhia Aérea VoePass, antiga Passaredo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, com 61 pessoas a bordo. O acidente aconteceu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Não houve sobreviventes.



O avião caiu na área de uma condomínio residencial, no entanto não atingiu nenhuma residência.

Estavam na aeronave 4 tripulantes e 57 passageiros no momento do acidente.

O avião, de matrícula PS-VPB, fazia o voo 2Z2283 e decolou às 11h58 de Cascavel, segundo o aplicativo FlightRadar24. A chegada em Guarulhos estava prevista para 13h50.

O aplicativo mostra que, ao passar por Vinhedo, quando iniciava o procedimento de pouso, o avião teve uma queda brusca e caiu em parafuso.

Uma falha no sistema anti-congelamento do avião é uma das principais hipóteses para o acidente. Esse problema teria causado o acúmulo de gelo na aeronave, levando-a a girar em uma manobra conhecida como estol, antes de colidir com o solo.

O especialista em aviação Roberto Peterka afirmou, em entrevista ao Site Metrópoles, que se a aeronave estivesse com mais altitude, o gelo poderia ter derretido, permitindo que o avião retomasse as condições normais de voo.

“Ele veio numa perda de controle em voo. A hipótese provável é justamente a formação de gelo. O gelo acaba se formando nas asas e altera o perfil aerodinâmico, e aí a aeronave perde a sustentação e vem para o chão. Provavelmente, se ele tivesse mais altura, o gelo poderia descongelar, e ele adquirir as condições de voo normal.”