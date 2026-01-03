Vitória mostra força e busca empate no último minuto na Copinha

Vitória na Copinha 2026 - Foto: Divulgação I EC Vitória

A estreia do Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi marcada por intensidade, descontrole mas, sobretudo, resiliência. Diante do Capivariano, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, o Rubro-Negro buscou um empate por 2 a 2 mesmo atuando em menor número por boa parte do jogo.

O Vitória começou melhor e dominou os primeiros minutos da partida, pressionando e dificultando a saída de bola dos paulistas. A superioridade inicial, porém, não se converteu em vantagem no placar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Capivariano aproveitou cobrança de falta e abriu o marcador com o zagueiro Gustavo Rodrigues, que subiu livre para cabecear após a bola atravessar a área.

O gol mudou o cenário da partida. O time paulista cresceu mentalmente, enquanto o Vitória passou a demonstrar nervosismo. A situação se agravou aos 39 minutos, quando Luís Fabiano recebeu dois cartões amarelos seguidos por reclamação e acabou expulso, deixando o Rubro-Negro com um jogador a menos ainda antes do intervalo. O primeiro tempo terminou com controle do Capivariano e um Vitória desconcentrado, acumulando faltas e cartões.

Mesmo em desvantagem numérica, o Leão voltou do intervalo com outra postura. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Emanoel apareceu bem dentro da área e testou firme para empatar a partida, reacendendo o jogo e o espírito da equipe baiana.

Vitória e Capivariano na Copinha 2026 | Foto: Divulgação I EC Vitória

O confronto voltou a se equilibrar, mas a superioridade numérica fez diferença. Aos 26 minutos, Rayan recebeu passe de Lunardi pela direita, bateu cruzado e recolocou o Capivariano em vantagem: 2 a 1. Em vantagem, os paulistas pareciam próximos de confirmar a vitória.

Foi então que o Vitória mostrou por que a Copinha costuma ser palco de jogos imprevisíveis. Aos 45 minutos do segundo tempo, Kauan Vitor cruzou da esquerda, e Luís Aucélio apareceu para finalizar de primeira, garantindo o empate rubro-negro em um gol que simbolizou entrega e superação.

Vitória e Capivariano na Copinha 2026 | Foto: Divulgação I EC Vitória

O 2 a 2 na estreia deixa o Vitória vivo no Grupo 28 e reforça a competitividade da chave, que ainda conta com Flamengo de Guarulhos e Rio Branco-ES. Mais do que o resultado, a partida evidenciou a capacidade de reação do Rubro-Negro, que mesmo em condições adversas mostrou força mental para buscar pontos na principal vitrine das categorias de base do futebol brasileiro.