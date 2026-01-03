Menu
FUTEBOL JÚNIOR

Ainda tem Vitória! Confira a agenda e onde assistir a Copinha hoje

A Copa São Paulo de Futebol Júnior terá 26 jogos disputados neste sábado, 3

Marina Branco

Por Marina Branco

03/01/2026 - 13:54 h
Taça da Copinha
Taça da Copinha -

O segundo dia da Copa São Paulo de Futebol Júnior promete (e já entregou) uma maratona de futebol. A edição de 2026 começou na sexta-feira, 2, com seis partidas disputadas, e neste sábado, 3, a programação é ainda mais intensa, com 26 jogos distribuídos do início da manhã até a noite.

Leia Também:

Bahia confirma favoritismo e estreia com goleada na Copinha
Jogador é punido na Copinha por motivo surpreendente; veja o vídeo
Tem Tricolor de Aço! Relembre craques de edições passadas da Copinha

Confira os jogos do dia e onde assistir:

Jogos que já aconteceram (até 14h):

  • 8h45 - América-SP x CSA - YouTube “Paulistão”
  • 11h - Bahia x Inter de Limeira - YouTube “Paulistão”

Jogos que estão acontecendo (14h):

  • 13h - Flamengo-SP x Rio Branco-ES - YouTube “Paulistão”
  • 13h - Bandeirante-SP x Tuna Luso-PA - YouTube “Paulistão”
  • 13h - Juventus-SP x FC Cascavel - YouTube “Paulistão”
  • 13h - Santa Fé-SP x Atlético de Alagoinhas - YouTube “Paulistão”
  • 13h - Tanabi x Sobradinho - YouTube “Paulistão”

Jogos que ainda acontecem hoje:

  • 14h45 - Corinthians x Trindade - Xsports
  • 15h15 - Vitória x Capivariano - YouTube “Paulistão”
  • 15h15 - Retrô x São Bento - YouTube “Paulistão”
  • 15h15 - Santa Cruz x Botafogo-SP - YouTube “Paulistão”
  • 15h15 - Chapecoense x Volta Redonda - YouTube “Paulistão”
  • 15h15 - Goiás x América-RN - YouTube “Paulistão”
  • 17h - XV de Jaú x Luverdense - YouTube “Paulistão”
  • 17h15 - I9 FC-SP x Guanabara City - YouTube “Paulistão”
  • 17h15 - Grêmio Prudente x Carajás - YouTube “Paulistão”
  • 18h - Comercial x Atlético-PI - YouTube “Paulistão”
  • 18h45 - Assisense x Naviraiense - YouTube “Paulistão”
  • 19h15 - Francana x Esporte de Patos - YouTube “Paulistão”
  • 19h15 - Araçatuba x Maricá - YouTube “Paulistão”
  • 19h30 - Ceará x Olímpico - Xsports
  • 19h30 - Vasco x Velo Clube - CazéTV
  • 20h15 - América-MG x Noroeste - YouTube “Paulistão”
  • 21h - Athletic-MG x Guarani-SP - YouTube “Paulistão”
  • 21h30 - Athletico-PR x Oeste - Xsports
  • 21h30 - Cruzeiro x Barra-SC - CazéTV

Resultados da sexta-feira, 2:

  • Meia Noite 0 x 0 Real-RR
  • Coritiba 2 x 4 Ponte Preta
  • Votuporanguense 2 x 0 Galvez
  • Mirassol 2 x 1 Forte-ES
  • Grêmio 3 x 0 Falcon
  • Sport 2 x 1 Linense

