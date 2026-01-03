Menu
E.C.BAHIA
LIDERANÇA

Bahia confirma favoritismo e estreia com goleada na Copinha

Pivetes de Aço aplicaram 5 a 0 no Inter de Limeira

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

03/01/2026 - 13:13 h
Bahia vence a Inter de Limeira por 5 a 0 na estreia da Copinha
A equipe sub-20 do Bahia fez sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior na manhã deste sábado, 3, contra o Inter de Limeira. Com gols de João Andrade, Pedrinho e três de Juninho, os Pivetes de Aço venceram por 5 a 0 e assumiram a liderança do grupo 9.

O placar foi aberto ainda na primeira etapa, aos cinco minutos, quando João Andrade recebeu no corredor esquerdo de ataque e surpreendeu o goleiro adversário ao bater direto para o gol em uma posição onde se esperava um cruzamento. Em entrevista concedida no intervalo, o jogador confirmou que a finalização foi proposital.

Até o final da primeira etapa, a superioridade tricolor não se traduziu em gols por conta de uma grande atuação do goleiro da Inter de Limeira. Contudo, aos 45 minutos, João Andrade foi lançado mais uma vez pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro na área, encontrando o capitão Pedrinho, que tocou para o fundo da rede e ampliou o placar.

Na segunda etapa, o Bahia seguiu com o controle das ações e os gols saíram com maior naturalidade. De pênalti, o camisa 9 Juninho marcou aos 12 e aos 37 minutos do segundo tempo, sacramentando a goleada.

O atacante ainda teve tempo para recuperar a bola no campo de defesa e carregar até a área adversária, acertando um chute forte de perna esquerda para estufar as redes e fechar o placar. Com três gols na partida, o atacante do Bahia assume a artilharia da Copinha até o momento.

Tags:

Bahia copinha Futebol goleada sub-20

