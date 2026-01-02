Menu
POLÊMICA

Jogador é punido na Copinha por motivo surpreendente; veja o vídeo

Árbitro da partida classificou o lance como uma atitude antidesportiva

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

02/01/2026 - 20:34 h
Jogador recebeu cartão amarelo por fazer embaixadinhas
Jogador recebeu cartão amarelo por fazer embaixadinhas -

O confronto entre Coritiba e Ponte Preta na Copa São Paulo de Futebol Júnior, válido pelo Grupo 14, foi um dos seis jogos que aconteceram nesta sexta-feira, 2, o primeiro dia do torneio. No entanto, o que gerou repercussão na partida não foi o resultado, mas uma punição aplicada a um jogador da Ponte Preta por ter feito embaixadinhas em campo.

O lance aconteceu aos 47 minutos do segundo tempo, quando a Ponte Preta vencia o Coritiba por 4 a 2, placar final da partida.

O jovem Kaio Vitoriano Ganga, do time de São Paulo, recebeu a bola na lateral e fez algumas embaixadinhas. Diego Alves, atleta do Coritiba, respondeu com uma entrada forte no atacante pontepretano.

No entanto, o que chamou a atenção das pessoas no estádio e nas redes sociais foi o fato de o árbitro da partida, João César Ferreira da Silva Júnior, ter aplicado cartão amarelo não só para o jogador que fez a falta, mas também para o atacante da Ponte Preta.

Na súmula, ele justificou a advertência para o jogador da Ponte Preta, dizendo que o atleta teve uma atitude antidesportiva. “Por atitude antidesportiva, ao dar embaixadinhas na frente do banco de reservas adversário, dando início a um conflito entre as equipes que foi rapidamente controlado”, escreveu o árbitro.

As duas equipes voltam a campo na segunda-feira, 5, pela 2ª rodada da competição. A Ponte Preta enfrenta o Meia Noite, às 13h, enquanto o Coritiba enfrenta o Real, de Roraima, às 15h15. As duas partidas serão disputadas no Estádio Galileu de Andrade Lopes, na região de Franca.

Confira o lance:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por LendoJogo | Caique Telles (@lendoojogo)

