Da Caatinga ao pódio: jovem baiana faz história na São Silvestre

Núbia de Oliveira Silva, atleta de 22 anos - Foto: Divulgação

A edição de 2025 da Corrida Internacional de São Silvestre revelou ao país um novo grande nome do atletismo brasileiro. A baiana Núbia de Oliveira Silva conquistou o terceiro lugar na prova feminina, com o tempo de 53 minutos e 11 segundos, sendo a melhor brasileira da competição disputada em São Paulo, marcada pelo domínio de atletas africanas nas primeiras posições.

Com apenas 22 anos, Núbia confirma uma trajetória de ascensão iniciada na edição anterior da prova e consolida sua presença no pelotão de elite do atletismo nacional. Na São Silvestre de 2025, que celebrou a 100ª edição da corrida, o pódio feminino foi completado por duas atletas do Quênia, reforçando o peso do resultado alcançado pela baiana.

A trajetória da atleta também é resultado do apoio institucional do Governo da Bahia. Núbia é uma das 211 atletas contempladas pelo programa Bolsa Esporte, executado pela Sudesb, vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). O incentivo mensal permitiu a redução da jornada de trabalho e maior dedicação aos treinos.

Natural do norte da Bahia e radicada em Jaguarari, no distrito de Flamengo, Núbia optou por seguir treinando em sua terra natal. Seus treinos acontecem em meio à Caatinga e às paisagens da Chapada, cenário que molda não apenas sua preparação física, mas também sua identidade. Descendente de quilombolas, ela mantém forte ligação com a agricultura familiar e com a ancestralidade sertaneja.

Além do pódio na São Silvestre, Núbia é campeã sul-americana dos 10 mil metros e conquistou mais 12 títulos nacionais e internacionais. Os resultados confirmam seu alto potencial e a consistência de desempenho em competições de nível internacional.

Marco no esporte baiano

A conquista de Núbia Silva representa um marco para o esporte baiano. O resultado simboliza os frutos da política estadual de incentivo ao esporte, defendida pelo governador Jerônimo Rodrigues, que associa investimento público, educação e desenvolvimento de talentos como estratégia para transformar histórias e ampliar o protagonismo da Bahia no cenário esportivo nacional.