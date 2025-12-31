Menu
ATLETISMO

Baiano brilha na São Silvestre e escancara falta de apoio a modalidade

Fábio Jesus Correia supera sua melhor marca e conquista a medalha de bronze na edição centenária da prova

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

31/12/2025 - 10:54 h | Atualizada em 31/12/2025 - 12:13
Fábio Jesus Correia
Fábio Jesus Correia -

A 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada nesta quarta, 31, foi palco de uma conquista nacional, mas também de um desabafo. O atleta Fábio Jesus Correia, natural de Monte Santo, na Bahia, garantiu o terceiro lugar na elite masculina, sendo o melhor brasileiro da prova.

O baiano utilizou o momento no pódio para expor a realidade do atletismo no país. O “Guerreiro do Sertão”, como é conhecido, completou os 15 km do percurso paulistano com o tempo de 45min06s.

Ele ficou atrás apenas do campeão Muse Gizachew (Etiópia, 44min28s) e Jonathan Kipkoech (Quênia, 44min32s). Fábio não só subiu ao pódio pela primeira vez, como superou seu próprio recorde pessoal na São Silvestre, onde havia sido 4º colocado em 2022.

Treinando na rua

A história de Fábio Jesus é um retrato de superação, segundo ele conta. Antes de se dedicar integralmente ao esporte em 2023, o baiano conciliava sua rotina de treinos com o trabalho como coletor de lixo em São Paulo.

O que era motivo de orgulho pela resiliência, tornou-se um questionamento após a corrida. Com a medalha de bronze no peito, Fábio Jesus Correia fez um apelo contundente:

"É uma pena que o Brasil não incentive mais o esporte e não invista no atletismo. Eu treino na rua. Este pódio é resultado de muito esforço individual. Se tivéssemos mais estrutura e apoio, poderíamos estar brigando pela primeira posição mais vezes. Fico muito feliz pelo resultado, mas é preciso que o país olhe para a gente."

Bahia em dobro no pódio

Na prova feminina, a também baiana Núbia de Oliveira Silva conquistou o terceiro lugar com o tempo de 52min42s, garantindo que o Nordeste fosse duplamente representado entre os melhores do evento. A edição de 2025 teve recorde de participantes com 55 mil inscritos.

x