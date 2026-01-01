Bahia viaja para Copinha sem dez jogadores considerados titulares

Dell comemorando gol pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia vai para a Copa São Paulo de Futebol sem dez jogadores que são considerados titulares da equipe sub-20. A informação foi obtida após apuração do Portal A TARDE.

Os atletas que ficarão de fora da competição deverão reapresentar o Esquadrão no Campeonato Baiano de 2026. São eles:

Victor, Wendel, Fredi, Luiz Gustavo, Zé Guilherme, Sidney, David Martins, Kaue Furquim, Dell e Ruan Pablo.

Por outro lado, os jogadores que devem representar o Tricolor na Copinha são:

Confira os 22 que viajaram.

GOLEIROS

Iuri

Jampa

LATERAIS

Daniel Lima

Fernando Gabriel

Santana

ZAGUEIROS

Daniel Costa

Dodô

Gerald

MEIO-CAMPISTAS

Anthony

Carioca

Emmanuel

João Henrique

Keven

Pedrinho

Roger

Saymon

Victor Hugo

ATACANTES

Guilherme

João Andrade

Juninho

Richarllyson

Ryan Nascimento