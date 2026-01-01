Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

E.C.BAHIA

Bahia viaja para Copinha sem dez jogadores considerados titulares

Jogadores disputarão o Campeonato Baiano de 2026

Redação

Por Redação

01/01/2026 - 22:09 h
Dell comemorando gol pelo Bahia
Dell comemorando gol pelo Bahia -

O Bahia vai para a Copa São Paulo de Futebol sem dez jogadores que são considerados titulares da equipe sub-20. A informação foi obtida após apuração do Portal A TARDE.

Os atletas que ficarão de fora da competição deverão reapresentar o Esquadrão no Campeonato Baiano de 2026. São eles:

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Victor, Wendel, Fredi, Luiz Gustavo, Zé Guilherme, Sidney, David Martins, Kaue Furquim, Dell e Ruan Pablo.

Por outro lado, os jogadores que devem representar o Tricolor na Copinha são:

Confira os 22 que viajaram.

GOLEIROS

Iuri

Jampa

LATERAIS

Daniel Lima

Fernando Gabriel

Santana

ZAGUEIROS

Daniel Costa

Dodô

Gerald

MEIO-CAMPISTAS

Anthony

Carioca

Emmanuel

João Henrique

Keven

Pedrinho

Roger

Saymon

Victor Hugo

ATACANTES

Guilherme

João Andrade

Juninho

Richarllyson

Ryan Nascimento

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia campeonato baiano Copinha São Paulo Esquadrão de Aço futebol sub-20 jogadores titulares

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dell comemorando gol pelo Bahia
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Dell comemorando gol pelo Bahia
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Dell comemorando gol pelo Bahia
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Dell comemorando gol pelo Bahia
Play

Torcedores do Bahia 'surfam' em ônibus e prefeitura promete resposta dura

x