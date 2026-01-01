E.C.BAHIA
Bahia viaja para Copinha sem dez jogadores considerados titulares
Jogadores disputarão o Campeonato Baiano de 2026
Por Redação
O Bahia vai para a Copa São Paulo de Futebol sem dez jogadores que são considerados titulares da equipe sub-20. A informação foi obtida após apuração do Portal A TARDE.
Os atletas que ficarão de fora da competição deverão reapresentar o Esquadrão no Campeonato Baiano de 2026. São eles:
Victor, Wendel, Fredi, Luiz Gustavo, Zé Guilherme, Sidney, David Martins, Kaue Furquim, Dell e Ruan Pablo.
Por outro lado, os jogadores que devem representar o Tricolor na Copinha são:
Confira os 22 que viajaram.
GOLEIROS
Iuri
Jampa
LATERAIS
Daniel Lima
Fernando Gabriel
Santana
ZAGUEIROS
Daniel Costa
Dodô
Gerald
MEIO-CAMPISTAS
Anthony
Carioca
Emmanuel
João Henrique
Keven
Pedrinho
Roger
Saymon
Victor Hugo
ATACANTES
Guilherme
João Andrade
Juninho
Richarllyson
Ryan Nascimento
