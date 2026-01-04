Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Vitória encaminha acerto com novo executivo de futebol, diz setorista

Leão da Barra recém anunciou a saída de Gustavo Vieira

João Grassi

Por João Grassi

04/01/2026 - 16:35 h | Atualizada em 04/01/2026 - 20:31
Imagem ilustrativa da imagem Vitória encaminha acerto com novo executivo de futebol, diz setorista
-

Após anunciar a saída de Gustavo Vieira, o Vitória já estaria próximo de acertar com um novo executivo de futebol. De acordo com o jornalista Lucas Rossafa, da Jovem Pan News, o Leão teria encaminhado a contratação de André Mazzuco.

Mazzuco estava trabalhando no Internacional desde agosto de 2024, mas deixou o clube gaúcho no fim do ano passado. O profissional de 47 anos também acumula passagens por Coritiba, Paysandu Athletico Paranaense, Botafogo, Bragantino, Santos, Cruzeiro e Vasco.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em meio as discussões sobre a renovação de Vieira, que não aconteceu, o gerente de futebol Manoel Tanajura Neto estava atuando interinamente no principal cargo do futebol rubro-negro.

Leia Também:

Prêmio da Mega da Virada pode comprar Bahia, Vitória e outros 15 times
Vitória mostra força e busca empate no último minuto na Copinha
Ainda tem Vitória! Confira a agenda e onde assistir a Copinha hoje

Outros executivos

Caso seja realmente contratado, André Mazzuco será o sétimo nome a ocupar o cargo de executivo de futebol desde que Fábio Mota assumiu o clube de forma interina, no final de 2021.

À época, Alex Brasil comandava o setor, mas foi demitido em março do ano seguinte. Posteriormente, Rodrigo Pastana, Edgard Montemor, Ítalo Rodrigues, Manoel Tanajura e Gustavo Vieira passaram pela função.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

André Mazzuco ec vitória mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x