ESPORTES
Vitória encaminha acerto com novo executivo de futebol, diz setorista
Leão da Barra recém anunciou a saída de Gustavo Vieira
Por João Grassi
Após anunciar a saída de Gustavo Vieira, o Vitória já estaria próximo de acertar com um novo executivo de futebol. De acordo com o jornalista Lucas Rossafa, da Jovem Pan News, o Leão teria encaminhado a contratação de André Mazzuco.
Mazzuco estava trabalhando no Internacional desde agosto de 2024, mas deixou o clube gaúcho no fim do ano passado. O profissional de 47 anos também acumula passagens por Coritiba, Paysandu Athletico Paranaense, Botafogo, Bragantino, Santos, Cruzeiro e Vasco.
Em meio as discussões sobre a renovação de Vieira, que não aconteceu, o gerente de futebol Manoel Tanajura Neto estava atuando interinamente no principal cargo do futebol rubro-negro.
Leia Também:
Outros executivos
Caso seja realmente contratado, André Mazzuco será o sétimo nome a ocupar o cargo de executivo de futebol desde que Fábio Mota assumiu o clube de forma interina, no final de 2021.
À época, Alex Brasil comandava o setor, mas foi demitido em março do ano seguinte. Posteriormente, Rodrigo Pastana, Edgard Montemor, Ítalo Rodrigues, Manoel Tanajura e Gustavo Vieira passaram pela função.
Vitória encaminha contratação de André Mazzuco, ex-Internacional.— Lucas Rossafa (@lucas_rossafa) January 4, 2026
Executivo é o favorito para substituir Gustavo Vieira no Departamento de Futebol do Leão em 2026.
Dirigente tem passagem por Athletico, Botafogo, Bragantino, Santos, Cruzeiro e Vasco da Gama.
📷: Ricardo Duarte pic.twitter.com/61NZH4ncsW
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes