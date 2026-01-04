Menu
ESPORTES
DE FORA

Dupla contestada pela torcida do Vitória não se reapresenta

Jogadores estão fora dos planos do Leão para 2026

João Grassi

Por João Grassi

04/01/2026 - 18:13 h
Pepê e Lucas Braga
Pepê e Lucas Braga -

Durante a reapresentação do elenco principal do Vitória, no último sábado, 3, no CT Manoel Pontes Tanajura dois jogadores que possuem contrato até o fim de 2027 não apareceram: o meio-campista Pepê e o atacante Lucas Braga.

Ambos os atletas estão fora dos planos do Leão da Barra para 2026 e por isso foram liberados para buscarem novos clubes. A dupla não brilhou dentro de campo na última temporada e era alvo de críticas constantes da torcida.

Braga defendeu as cores do Vitória em 35 jogos no total, com dois gols marcados. Pepê, por outro lado, vestiu vermelho e preto em apenas 19 oportunidades.

Próximo compromisso

O Vitória estreia na temporada em duelo contra o Atlético de Alagoinhas, no dia 10 de janeiro, às 16h, no Barradão. No entanto, uma equipe alternativa formada por atletas jovens e outros menos aproveitados vai atuar no Campeonato Baiano.

O grupo considerado principal segue focado no Brasileirão. O primeiro desafio rubro-negro na Série A será diante do Remo, com data-base para o dia 28, também no Barradão.

