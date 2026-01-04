Dupla contestada pela torcida do Vitória não se reapresenta

Pepê e Lucas Braga - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Durante a reapresentação do elenco principal do Vitória, no último sábado, 3, no CT Manoel Pontes Tanajura dois jogadores que possuem contrato até o fim de 2027 não apareceram: o meio-campista Pepê e o atacante Lucas Braga.

Ambos os atletas estão fora dos planos do Leão da Barra para 2026 e por isso foram liberados para buscarem novos clubes. A dupla não brilhou dentro de campo na última temporada e era alvo de críticas constantes da torcida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Braga defendeu as cores do Vitória em 35 jogos no total, com dois gols marcados. Pepê, por outro lado, vestiu vermelho e preto em apenas 19 oportunidades.

Próximo compromisso

O Vitória estreia na temporada em duelo contra o Atlético de Alagoinhas, no dia 10 de janeiro, às 16h, no Barradão. No entanto, uma equipe alternativa formada por atletas jovens e outros menos aproveitados vai atuar no Campeonato Baiano.

O grupo considerado principal segue focado no Brasileirão. O primeiro desafio rubro-negro na Série A será diante do Remo, com data-base para o dia 28, também no Barradão.