Dupla contestada pela torcida do Vitória não se reapresenta
Jogadores estão fora dos planos do Leão para 2026
Por João Grassi
Durante a reapresentação do elenco principal do Vitória, no último sábado, 3, no CT Manoel Pontes Tanajura dois jogadores que possuem contrato até o fim de 2027 não apareceram: o meio-campista Pepê e o atacante Lucas Braga.
Ambos os atletas estão fora dos planos do Leão da Barra para 2026 e por isso foram liberados para buscarem novos clubes. A dupla não brilhou dentro de campo na última temporada e era alvo de críticas constantes da torcida.
Braga defendeu as cores do Vitória em 35 jogos no total, com dois gols marcados. Pepê, por outro lado, vestiu vermelho e preto em apenas 19 oportunidades.
Leia Também:
Próximo compromisso
O Vitória estreia na temporada em duelo contra o Atlético de Alagoinhas, no dia 10 de janeiro, às 16h, no Barradão. No entanto, uma equipe alternativa formada por atletas jovens e outros menos aproveitados vai atuar no Campeonato Baiano.
O grupo considerado principal segue focado no Brasileirão. O primeiro desafio rubro-negro na Série A será diante do Remo, com data-base para o dia 28, também no Barradão.
