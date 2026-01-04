Menu
ESPORTES

Mazzuco é descartado e Vitória segue atrás de um executivo de futebol

Leão da Barra anunciou recentemente a saída de Gustavo Vieira

João Grassi

Por João Grassi

04/01/2026 - 21:04 h | Atualizada em 04/01/2026 - 21:53
André Mazzuco
André Mazzuco -

Após anunciar a saída de Gustavo Vieira, o Vitória ainda busca um novo executivo de futebol. Após a notícia sobre um acerto com André Mazzuco, ex-dirigente do Internacional, o Portal A TARDE apurou que o profissional de 47 anos não será contratado.

Em contato com a diretoria rubro-negra, a reportagem foi informada de que nem sequer há uma negociação. Em meio às discussões sobre a renovação de Vieira, o que não aconteceu, o gerente de futebol Manoel Tanajura Neto atua interinamente no principal cargo do futebol rubro-negro.

Não foram divulgados mais detalhes sobre possíveis dirigentes alvos do clube, mas uma decisão final ainda será tomada. A possibilidade do acerto com Mazzuco gerou repercussão negativa entre torcedores nas redes sociais, mas ele está descartado.

Outros executivos

O próximo profissional que desembarcar no Barradão será o sétimo a ocupar o cargo de executivo de futebol desde que o presidente Fábio Mota assumiu o clube de forma interina, no final de 2021.

À época, Alex Brasil comandava o setor, mas foi demitido em março do ano seguinte. Posteriormente, Rodrigo Pastana, Edgard Montemor, Ítalo Rodrigues, Manoel Tanajura e Gustavo Vieira passaram pela função.

André Mazzuco ec vitória mercado da bola

x