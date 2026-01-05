Após Fatal Model, Vitória anuncia novo patrocinador do mesmo segmento

Fábio Mota, presidente do Vitória, e Silvana Zigoski, representante da Skokka - Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

O Vitória começou 2026 anunciando diversas novidades - entre elas, a chegada de um novo patrocínio, no mesmo segmento do já presente na camisa rubro-negra Fatal Model. Agora, é a vez da Skokka, serviço de acompanhantes de luxo e garotas de programa.

Maior plataforma de publicidade para acompanhantes independentes no mundo, a Skokka é um programa de massagistas e profissionais do sexo, que assumirá o time masculino a partir de 2026.

Enquanto a Fatal Model deve seguir como patrocinadora master do time feminino, a Skokka assumirá o lugar que era ocupado pela Fatal no time masculino, como principal patrocínio.

Além disso, a patrocinadora oferecerá sete voos fretados para o Vitória no Brasileiro, auxiliando nas logísticas de transporte em meio ao calendário apertado.

Silvana Zigoski, representante da Skokka | Foto: Valdomiro Neto I Ag. A TARDE

"Estamos bastante felizes por estar aqui. O objetivo da marca é realmente trazer essa fala de responsabilidade, de segurança no âmbito digital, e eu acho que um clube como o Vitória é uma excelente ponte para a gente para poder trazer essa mensagem aqui no Brasil", afirmou Silvana Zigoski, representante da Skokka.

"Somente destacar que a Skokka é uma plataforma internacional, está presente em mais de 29 países com mais de 15 anos de atuação no mercado e agora a gente está buscando trazer essa mensagem também para todos através do clube", detalhou.

"O Vitória é o primeiro clube a ser patrocinado por nós, assim como foi com a Fatal no passado. Isso abriu fronteiras. Nós moramos em um estado, numa capital que não admitiu nenhum tipo de preconceito, temos aqui a maior miscigenação do país", disse.

Fatal e Skokka não são concorrentes?

Com duas empresas do mesmo ramo patrocinando o clube, o Vitória deixou claro que não há o menor desencontro entre elas. A Fatal segue com contratos com o clube, inclusive o do placar eletrônico, que não tem relação com a camisa.

"No contrato, tanto de um como do outro, tem itens (que especificam) onde um pode atuar e onde não pode. Foi conversado entre os dois", explicou Fábio Mota.

Além disso, mesmo sendo patrocinadores do mesmo ramo, a Fatal é local, brasileira, enquanto a Skokka é internacional e está no mundo inteiro, o que os diferencia. "Está em vários países, chegando no Brasil agora, e a nossa alegria é que tenha escolhido o Vitória para ser essa ponte", afirmou.