Ano novo, preço novo: Vitória anuncia reajuste nos planos de sócios

Direção afirma que reformulação busca simplificar e ampliar o acesso dos torcedores - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória anunciou, nesta segunda-feira, mudanças no programa de sócios-torcedores Sou Mais Vitória (SMV). As alterações incluem reajuste nos valores, simplificação das vigências dos planos e novas formas de pagamento a partir da temporada 2026.

Nas redes sociais, o clube comunicou oficialmente as mudanças com o aviso:

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Atenção, Sócios SMV! 2026 chega com alguns ajustes no nosso programa: Simplificação das vigências e formas de pagamento, Novos valores, Alguns planos foram remodelados".

Entre as novidades, o Vitória informou que os planos passarão a ter apenas vigência anual, encerrando os formatos trimestral e semestral. Também haverá ampliação nas opções de pagamento, que passam a incluir crédito à vista, crédito parcelado, débito e Pix mensal.

Atualmente, o programa Sou Mais Vitória conta com os seguintes planos: Sou Um Nome na História, Sou Leão da Barra, Sou Colossal Feminino, Sou Colossal, Sou Leão da Barra Jovem, Sou Colossal Jovem, Sou Sem Fronteiras, Sou Vermelho e Preto, Sou Leoa da Barra e Sou Leãozinho. Os valores dos novos planos remodelados ainda não foram divulgados.

Planos com reajustes e mudanças para 2026

O Vitória informou que alguns planos do programa Sou Mais Vitória passarão por reajustes a partir de 2026. Entre eles estão os planos Colossal, Leão da Barra e Leãozinho, que terão atualização nos valores dentro do novo modelo anual adotado pelo clube.

Já o plano Tradição terá o preço mantido pelo segundo ano consecutivo, sem alterações em relação ao valor praticado anteriormente.

No caso do plano Vermelho e Preto, o clube anunciou redução no valor da mensalidade, além do aumento no desconto oferecido na compra de ingressos para os jogos.

O plano Sem Fronteiras também passará por mudanças, com redução no valor e a possibilidade de o associado adicionar serviços ao pacote, conforme as opções que serão disponibilizadas pelo programa.

O diretor do Sou Mais Vitória, Éder Miranda, explicou que as mudanças fazem parte de um processo de simplificação do programa e ampliação do acesso aos torcedores.

Segundo ele, "Algumas simplificações. A gente tentou, ao longo dos últimos anos, fazer um plano mais inclusivo, que tivesse mais aderência com alguns perfis de torcedores. E, este ano, a gente resolveu simplificar a informação. A gente vinha trabalhando com vigência trimestral, semestral e anual, formas de pagamento diferentes, e a gente estabeleceu que, para simplificar o processo, a partir de 2026 a gente trabalha apenas com a vigência anual."

Ainda de acordo com o diretor, as mudanças já passam a valer durante a Semana do Sócio, período promocional do clube.

"A gente deixa de ter as vigências trimestral e semestral, isso já valendo agora para a Semana do Sócio, e a gente passa a incluir um leque maior de formas de pagamento. Então, a gente passa a ter crédito à vista, crédito em até 10 vezes, débito à vista, crédito recorrente e Pix mensal."

No entanto, alguns planos terão restrições específicas. "Então, todas essas modalidades vão estar aptas para uso de pagamento, exceto crédito recorrente e Pix mensal para o plano Leãozinho e Sem Fronteiras. Por quê?", explicou. Em seguida, ele detalhou: "Porque esses planos têm benefícios atrelados à anualidade. Então, esses dois planos não terão essas duas modalidades, exceto se o associado não quiser os benefícios que a gente está construindo para o Sem Fronteiras, por exemplo."

Sobre os valores, Éder Miranda afirmou que haverá reajuste nos principais planos do programa. "Falando sobre os valores de 2026, a gente vai ter um reajuste nos planos principais, que são o Colosso e o Leão da Barra, que é a família desses planos: o principal, o feminino e o juvenil."

Apesar disso, ele destacou que a mudança representa uma compensação em relação aos formatos anteriores. "Porém, quando você compara com os valores atuais do plano semestral, a gente está tendo uma redução dos valores. Então, a gente está fazendo uma compensação."

O diretor detalhou ainda como ficará a comparação entre os modelos antigos e o novo formato anual. "O que já era no valor anual tem um leve incremento, e os planos semestral e trimestral ou andam de lado, no caso do semestral, ou têm redução, no caso do trimestral."

Durante a Semana do Sócio, que acontece de 9 a 17 de janeiro, o clube vai oferecer descontos especiais.

"Então, o plano Colossal, que representa hoje aproximadamente 80% da nossa base de sócios, que é aquele plano em que tem 100% de desconto no check-in, vai estar, até o dia 17 de janeiro, que é a nossa Semana do Sócio, do dia 9 ao dia 17, com o valor mensalizado saindo por R$ 70, tá?", explicou.

Segundo ele, esse valor poderá ser quitado em praticamente todas as modalidades disponíveis. "Como eu falei antes, pode ser pago em todas aquelas formas de pagamento que eu sinalizei anteriormente."

Preços promocionais da Semana do Sócio SMV 2026

Durante a Semana do Sócio Sou Mais Vitória 2026, o clube vai ofertar valores promocionais em diferentes categorias de planos, contemplando opções masculinas, femininas e jovens. Confira os preços anunciados:

Sou Leão da Barra

Masculino: R$ 140,00/mês

Feminino: R$ 98,00/mês

Jovem: R$ 70,00/mês

Sou Colossal

Masculino: R$ 70,00/mês

Feminino: R$ 49,00/mês

Jovem: R$ 35,00/mês

Sou Leão da Barra+

Valor único: R$ 220,00/mês

Sou Sem Fronteiras*