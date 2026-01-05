Menu
ESPORTES
FIM DAS FÉRIAS

De volta! Elenco do Bahia se reapresenta com novidades; confira

Elenco inicia preparação no CT e estreia no Estadual já neste domingo

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

05/01/2026 - 13:02 h
Bahia se reapresenta com retornos, indefinições e foco no Baianão
Bahia se reapresenta com retornos, indefinições e foco no Baianão -

O ano mal começou, e os atletas do Bahia já iniciaram a preparação para a temporada. Nesta segunda-feira, 5, o elenco azul, vermelho e branco se reapresentou no CT Evaristo de Macedo com um “novo rosto”, embora já conhecido pela torcida tricolor.

Além das figurinhas carimbadas — como Éverton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Juba, Pulga, entre outros —, a reapresentação contou com a presença do zagueiro Marcos Victor, que pertence ao Bahia, mas estava emprestado ao Ceará.

E Matheus Bahia?

No entanto, diferentemente do nome citado acima, ou da situação de outros atletas que retornariam de empréstimo, mas acabaram negociados, a exemplo de Rafael Ratão e Victor Hugo, o lateral-esquerdo Matheus Bahia segue com o futuro indefinido. De acordo com a reportagem do Portal A TARDE, o jogador não será reintegrado ao elenco, e o Esquadrão aguarda propostas para negociá-lo.

Quando o Bahia estreia na temporada?

O Bahia fará sua estreia na temporada 2026 já neste domingo, 11, diante do Jequié, na Arena Fonte Nova, às 16h, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano. No entanto, dificilmente a equipe que entrará em campo poderá ser considerada “titular”, apesar de contar com o comando do técnico Rogério Ceni.


Nos primeiros compromissos do ano, o Tricolor de Aço deve utilizar uma formação mesclada, com a presença de vários atletas das categorias de base. Entre os nomes estão Victor, Wendel, Fredi, Luiz Gustavo, Zé Guilherme, Sidney, David Martins, Kauê Furquim, Dell e Ruan Pablo, que não viajaram para a disputa da Copinha 2026 e reforçarão a equipe no Campeonato Baiano.

A reapresentação

O primeiro dia de atividades do Bahia no CT Evaristo de Macedo foi marcado por trabalhos físicos e técnicos em diferentes frentes. Sob o comando de Rogério Ceni, parte do elenco foi a campo para um treino focado em posse de bola, realizado no campo 3.

A atividade contou com a divisão do grupo em dois times e a utilização de um coringa, seguida por um novo exercício, desta vez com regras específicas de troca de passes até o momento da finalização.

Enquanto isso, outro grupo de atletas passou pela primeira movimentação do ano no campo 1. Divididos em estações, os jogadores participaram de um trabalho físico e técnico, dando início oficialmente à preparação da temporada. O elenco voltará ao gramado ainda nesta segunda-feira, às 16h, para a atividade do turno da tarde.

Antes de irem ao campo, os atletas se reapresentaram desde cedo no CT, a partir das 7h15, e foram submetidos a uma série de avaliações individuais no Departamento de Saúde e Performance.

Paralelamente às atividades coletivas, Michel Araújo, David Duarte, Sanabria e Ademir realizaram trabalhos de transição física e técnica no campo, seguindo cronograma específico de recuperação e recondicionamento.

