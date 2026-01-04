ESPORTES
Gracias! Bahia comunica oficialmente a saída de Santi Arias
Lateral-direito colombiano não renovou contrato com o Tricolor
Por João Grassi
O Bahia oficializou através das redes sociais, nesta noite de domingo, 4, a saída do lateral-direito Santiago Arias. O colombiano de 33 anos defendeu o Esquadrão de Aço nas últimas duas temporadas, sendo um dos destaques do time em 2024.
Arias tinha contrato com o Bahia apenas o fim de 2025 e o clube optou por não estender o vínculo. O Tricolor agradeceu aos serviços prestados pelo defensor, que acumulou convocações para a Seleção Colombiana enquanto vestiu azul, vermelho e branco, incluindo presença na última Copa América.
Durante sua passagem no Bahia, Santi Arias atuou em 73 partidas, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências. Participou das conquistas do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste na temporada 2025, além das melhores campanhas do clube baiano na era dos pontos corridos do Brasileirão.
Mais saídas
Além do defensor colombiano, o Esquadrão de Aço comunicou a saída definitiva de mais dois atletas: o lateral-esquerdo Caio Roque e o meio-campista Yago Felipe.
Ambos já estavam atuando por Volta Redonda e Mirassol, respectivamente, por empréstimos. Agora, tiveram seus contratos encerrados.
