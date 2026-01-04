Gracias! Bahia comunica oficialmente a saída de Santi Arias

Santi Arias em ação pelo Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia oficializou através das redes sociais, nesta noite de domingo, 4, a saída do lateral-direito Santiago Arias. O colombiano de 33 anos defendeu o Esquadrão de Aço nas últimas duas temporadas, sendo um dos destaques do time em 2024.

Arias tinha contrato com o Bahia apenas o fim de 2025 e o clube optou por não estender o vínculo. O Tricolor agradeceu aos serviços prestados pelo defensor, que acumulou convocações para a Seleção Colombiana enquanto vestiu azul, vermelho e branco, incluindo presença na última Copa América.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante sua passagem no Bahia, Santi Arias atuou em 73 partidas, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências. Participou das conquistas do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste na temporada 2025, além das melhores campanhas do clube baiano na era dos pontos corridos do Brasileirão.

Mais saídas

Além do defensor colombiano, o Esquadrão de Aço comunicou a saída definitiva de mais dois atletas: o lateral-esquerdo Caio Roque e o meio-campista Yago Felipe.

Ambos já estavam atuando por Volta Redonda e Mirassol, respectivamente, por empréstimos. Agora, tiveram seus contratos encerrados.