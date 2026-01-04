SAIBA QUAL É
Novo patrocinador do Bahia aparece nos uniformes da Copinha
O acordo do Esquadrão de Aço com a Viva Sorte tem validade até o final de 2026
Por Marina Branco
O Bahia já estreou na Copinha com cinco gols e mais boas noticias. A participação do Bahia na Copa São Paulo de Futebol Júnior acabou revelando, de forma antecipada e antes mesmo de qualquer comunicado oficial do clube, um novo patrocínio para o Esquadrão de Aço.
A maior competição de base do país serviu como vitrine para a estreia do Banco BMG, "cartão com as cores tricolores", como novo patrocinador do Bahia.
Sinais da parceria
Desde 2025, alguns sinais já indicavam a aproximação entre as partes. No ano passado, o Bahia publicou um vídeo convidando torcedores a se integrarem ao conglomerado bancário, o que levantou suspeitas sobre um possível acordo comercial.
As especulações ganharam ainda mais força no dia 2 de dezembro, quando o clube divulgou um novo vídeo nas redes sociais, desta vez com tom ainda mais sugestivo.
A publicação mostrava pontos turísticos de Salvador em sequência, enquanto a marca do Banco BMG aparecia de maneira simbólica. A legenda ampliou a curiosidade dos torcedores ao dizer: "O QUE SERÁ QUE VEM POR AÍ? Tem novidade chegando para o Esquadrão em 2026".
Mesmo sem confirmação oficial, o conteúdo reforçou a ideia de que um anúncio estava próximo.
Parceria oficial
A confirmação mais clara, no entanto, aconteceu dentro de campo. Na estreia do Bahia na Copinha, com vitória expressiva por 5 a 0 sobre a Inter de Limeira, neste sábado, 3, os Pivetes de Aço atuaram com a logomarca do BMG estampada na parte traseira do uniforme.
E a Viva Sorte?
Outro indício relevante foi observado pelo perfil FBI Bahia City, que apontou a retirada do Bahia da relação de clubes patrocinados pela Viva Sorte no site da empresa.
O acordo com a Viva Sorte Bet havia sido anunciado em janeiro de 2025, com validade prevista de dois anos e cifras superiores a R$ 57 milhões.
Estreia no profissional
Agora, a nova marca de patrocínio deve começar a estampar também o time principal desde o primeiro compromisso oficial do Bahia em 2026, no dia 11 de janeiro, quando o time enfrenta o Jequié, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano.
