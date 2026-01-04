Menu
Jean Lucas foi um dos destaques do Bahia em 2025

OTIMISTA

Jean Lucas afirma que o Bahia chega com "casca" para a Libertadores

O tricolor afirmou que a experiência de 2025 dará um 2026 mais consistente ao time

Jean Lucas foi um dos destaques do Bahia em 2025 - Foto Letícia Martins/EC Bahia

Marina Branco

Por Marina Branco

04/01/2026 - 13:02 h | Atualizada em 04/01/2026 - 13:32

Pela primeira vez na história, o Bahia disputará duas Libertadores em seguida - e a experiência de uma já está despontando impacto na outra. Para o elenco, ter disputado o torneio no ano anterior é um trunfo para 2026, deixando o Bahia otimista.

Às vésperas de iniciar mais uma caminhada rumo à fase de grupos do principal torneio sul-americano, Jean Lucas avalia que o Tricolor chega mais preparado, com "casca" suficiente para encarar novamente o desafio da fase preliminar.

Leia Também:

Novo patrocinador do Bahia aparece nos uniformes da Copinha
Prêmio da Mega da Virada pode comprar Bahia, Vitória e outros 15 times

O roteiro, inclusive, se repete em relação ao ano anterior. Assim como em 2025, o Bahia precisará passar pela Pré-Libertadores para alcançar a fase de grupos, e o primeiro obstáculo será o O’Higgins, do Chile, em confronto marcado para o dia 18 de fevereiro. A diferença, segundo o meia, está no aprendizado deixado pela campanha passada.

"Eu me identifiquei muito com a Libertadores, é uma competição diferente, e só disputando ela ano após ano que o time vai ganhando casca. Fizemos uma boa competição (no Brasileirão), e ficamos fora (da fase de grupos) por detalhe", disse.

"Acredito muito que a experiência desse ano (2025) vai nos ajudar. Hoje o elenco já é mais cascudo", afirmou Jean Lucas em entrevista ao ge.

Jean na Libertadores

Na edição passada da Libertadores, Jean marcou quatro gols e se tornou o segundo maior artilheiro do Bahia na história da competição, ficando a apenas dois gols de igualar Charles no topo da lista.

"Sem dúvida (foi a melhor temporada da minha carreira). Chegar à Seleção Brasileira é o sonho de qualquer criança. Mas não foi só isso. Vivi grandes momentos com o Bahia, conquistamos dois títulos, voltamos à Libertadores, e agora sinto que estamos cada vez mais fortes", destacou o meia.

2026 começando

Para 2026, Jean evita prometer títulos, mas reforça a necessidade de um padrão elevado de desempenho em todas as frentes: "Nós temos que ser consistentes em todas as competições, não dá pra apontar esse ou aquele título. Sabemos que temos condições e vamos lutar por eles".

A reapresentação do elenco do Bahia está marcada para esta segunda-feira, dando início à pré-temporada. O Campeonato Baiano começa no dia 11, mas a tendência é que os principais jogadores só entrem em campo no dia 28, na estreia pela Série A do Brasileirão, contra o Corinthians.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

