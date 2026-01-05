Jogador revelado pelo Bahia acerta com carrasco do Esquadrão em 2025

Jogador revelado pelo Bahia acerta com carrasco do Esquadrão para 2026 - Foto: Divulgação / EC Bahia

Um dos grandes carrascos do Bahia na temporada passada, o América de Cali, da Colômbia, acertou a contratação do goleiro Jean, revelado nas categorias de base do Esquadrão, com contrato válido até dezembro de 2026.

Cria da base tricolor surpreende mercado e fecha contrato com clube que foi o grande algoz do Bahia na última temporada | Foto: Marcelo Malaquias / EC Bahia

"Jeanzinho", como foi carinhosamente apelidado durante sua formação e passagem pelo Tricolor de Aço, está sem atuar há mais de um ano. Sua última partida oficial foi em novembro de 2024. O goleiro deixou o Cerro Porteño, do Paraguai, em maio de 2025, após perder espaço no elenco com a chegada de Gatito Fernández, ex-Vitória.

Durante sua passagem pelo futebol paraguaio, Jean somou 166 partidas disputadas e conquistou um título do Campeonato Paraguaio Clausura.

O jogador desembarcou na Colômbia neste domingo, 4, para realizar exames médicos e assinar contrato em definitivo com o América de Cali — clube responsável pela eliminação melancólica do Bahia na Copa Sul-Americana.

Carreira no Bahia

No Bahia, “Jeanzinho” foi promovido ao elenco profissional em 2015, temporada em que disputou 16 partidas. No entanto, sua trajetória naquele ano ficou marcada por uma falha na final da Copa do Nordeste, diante do Ceará, que acabou sendo decisiva para a perda do título pelo Tricolor.

Em 2016, já integrado ao elenco principal, mas ainda marcado pelo erro, o goleiro teve menos oportunidades, atuando em apenas quatro jogos. Ainda assim, fez parte do grupo que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Já em 2017, Jean assumiu de vez a titularidade da meta tricolor. Naquele ano, disputou 56 partidas e se “redimiu” da falha em 2015, sendo peça importante na conquista do título da Copa do Nordeste — o terceiro da história do clube até então.

Ao todo, com a camisa do Tricolor de Aço, Jean Fernandes disputou 76 partidas, conquistou um título da Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano de 2015.