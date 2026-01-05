MERCADO DA BOLA
Mirassol surpreende e anuncia atacante com passagem pelo Real Madrid
Após disputar a Série B pelo Operário-PR, atacante de 25 anos chega ao Mirassol para fortalecer o ataque em 2026
O Mirassol segue ativo no mercado e confirmou, neste domingo, 4, mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Rodrigo Rodrigues, de 25 anos, que chega após passagem pelo Operário-PR, clube que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.
Na última temporada, o jogador entrou em campo 49 vezes, balançou as redes em sete oportunidades e ainda contribuiu com uma assistência. O desempenho chamou a atenção da diretoria do Leão, que acertou sua contratação visando fortalecer o setor ofensivo.
Revelado pelo Novorizontino, Rodrigo Rodrigues construiu parte da sua formação nas categorias de base do Palmeiras, em 2017, antes de se transferir para o futebol europeu. Na Espanha, atuou pelo Real Madrid Castilla e também pela equipe sub-19 do clube merengue.
Ao longo dos anos, acumulou experiências por empréstimo em outras equipes do país, como o Talavera — que recentemente enfrentou o Real Madrid pela Copa do Rei — e o Valencia Mestalla, que disputa a quarta divisão espanhola.
No fim de semana, o clube também anunciou o meio-campista Yuri Lara. Antes disso, o Leão já havia acertado com o atacante André Luis e renovado o contrato do goleiro Walter, dando sequência ao planejamento para a temporada.
