MERCADO DA BOLA

Mirassol surpreende e anuncia atacante com passagem pelo Real Madrid

Após disputar a Série B pelo Operário-PR, atacante de 25 anos chega ao Mirassol para fortalecer o ataque em 2026

Redação

Por Redação

05/01/2026 - 6:26 h
O Mirassol segue ativo no mercado e confirmou, neste domingo, 4, mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Rodrigo Rodrigues, de 25 anos, que chega após passagem pelo Operário-PR, clube que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

Atacante Rodrigo Rodrigues é o novo reforço do Leão
Atacante Rodrigo Rodrigues é o novo reforço do Leão | Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol

Na última temporada, o jogador entrou em campo 49 vezes, balançou as redes em sete oportunidades e ainda contribuiu com uma assistência. O desempenho chamou a atenção da diretoria do Leão, que acertou sua contratação visando fortalecer o setor ofensivo.

Leia Também:

Mazzuco é descartado e Vitória segue atrás de um executivo de futebol
Gracias! Bahia comunica oficialmente a saída de Santi Arias
Dupla contestada pela torcida do Vitória não se reapresenta

Revelado pelo Novorizontino, Rodrigo Rodrigues construiu parte da sua formação nas categorias de base do Palmeiras, em 2017, antes de se transferir para o futebol europeu. Na Espanha, atuou pelo Real Madrid Castilla e também pela equipe sub-19 do clube merengue.

Ao longo dos anos, acumulou experiências por empréstimo em outras equipes do país, como o Talavera — que recentemente enfrentou o Real Madrid pela Copa do Rei — e o Valencia Mestalla, que disputa a quarta divisão espanhola.

No fim de semana, o clube também anunciou o meio-campista Yuri Lara. Antes disso, o Leão já havia acertado com o atacante André Luis e renovado o contrato do goleiro Walter, dando sequência ao planejamento para a temporada.

