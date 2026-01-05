Mirassol surpreende e anuncia atacante com passagem pelo Real Madrid

De Madrid para o interior paulista: Mirassol surpreende e anuncia reforço com passagens pela Europa - Foto: Divulgação/Agência Mirassol

O Mirassol segue ativo no mercado e confirmou, neste domingo, 4, mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Rodrigo Rodrigues, de 25 anos, que chega após passagem pelo Operário-PR, clube que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

Atacante Rodrigo Rodrigues é o novo reforço do Leão | Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol

Na última temporada, o jogador entrou em campo 49 vezes, balançou as redes em sete oportunidades e ainda contribuiu com uma assistência. O desempenho chamou a atenção da diretoria do Leão, que acertou sua contratação visando fortalecer o setor ofensivo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Revelado pelo Novorizontino, Rodrigo Rodrigues construiu parte da sua formação nas categorias de base do Palmeiras, em 2017, antes de se transferir para o futebol europeu. Na Espanha, atuou pelo Real Madrid Castilla e também pela equipe sub-19 do clube merengue.

Ao longo dos anos, acumulou experiências por empréstimo em outras equipes do país, como o Talavera — que recentemente enfrentou o Real Madrid pela Copa do Rei — e o Valencia Mestalla, que disputa a quarta divisão espanhola.

No fim de semana, o clube também anunciou o meio-campista Yuri Lara. Antes disso, o Leão já havia acertado com o atacante André Luis e renovado o contrato do goleiro Walter, dando sequência ao planejamento para a temporada.