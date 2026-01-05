Menu
HOME > ESPORTES
REFORÇO

Riccielli no Vitória! Fábio Mota confirma contratação de novo zagueiro

Anuncio foi feito durante a coletiva de imprensa que mostra os planos do clube para 2026

Gustavo Zambianco e João Grassi

Por Gustavo Zambianco e João Grassi

05/01/2026 - 13:56 h | Atualizada em 05/01/2026 - 18:53
Fábio Mota anuncia novo zagueiro para o Vitória
Fábio Mota anuncia novo zagueiro para o Vitória

O Esporte Clube Vitória tem mais um reforço anunciado, o zagueiro Riccielli foi confirmado no Leão da Barra nesta segunda-feira, 5, pelo presidente Fábio Mota em coletiva de imprensa para mostrar novidades para o ano de 2026.

O zagueiro chega para ser uma opção na defesa rubro negra, que sofreu sérias baixas, principalmente com a saída de Lucas Halter para o clube norte americano, Houston Dynamo, da MLS.

O anúncio de Riccielli foi feito pelo próprio presidente do clube, Fábio Mota, durante a coletiva de imprensa para os planos de 2026, e depois foi oficializado nas redes sociais. O mandatário estava falando das deficiências no setor defensivo do rubro negro e citou o novo defensor.

“Hoje a gente só tem um zagueiro pelo lado esquerdo, que é o Zé Marcos então aí a gente tem a opção de ter dois pelo lado esquerdo, o Riccielli no meio aí você tem o Edu, o Nélis, o Camutanga e o Kauan que vai jogar o Campeonato Baiano”.

Negociações estavam avançadas

O acordo entre Riccielli e o Vitória já estava em estágios avançados, porém, nada confirmado. De acordo com o repórter Felipe Silva, da ESPN, o contrato de Riccielli, zagueiro de 27 anos que pertence ao Famalicão, de Portugal, seria por empréstimo com opção de compra, porém, isto não foi confirmado por Fábio Mota.

Além do Vitória, o Mirassol e o clube chinês Shandong Taishan também teriam interesse em contratar Riccielli.

Riccieli na última temporada

Riccieli Eduardo da Silva Júnior iniciou a temporada 2024/25 no Famalicão, onde disputou 10 jogos. Depois, foi cedido por empréstimo ao Qingdao West Coast, onde fez 31 partidas, dois gols e era capitão da equipe chinesa.

