ESPORTES
PARTIDA MOROSA

Estreia sem gols: Vitória empata com o Atlético no Baianão 2026

Leão foi superior no Barradão, mas não saiu do 0 a 0 com o Atlético de Alagoinhas

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

10/01/2026 - 18:04 h
O Vitória empatou em 0 a 0 com o Atlético de Alagoinhas na estreia do Campeonato Baiano 2026
O grito de gol da torcida rubro-negra ficou engasgado no primeiro jogo da temporada 2026. No Barradão, o Vitória empatou em 0 a 0 com o Atlético de Alagoinhas, neste sábado, dia 10, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Com o resultado, o Leão somou seu primeiro ponto na competição.

Atuando com uma equipe alternativa — formada majoritariamente por atletas da base e jogadores com pouca minutagem na temporada passada —, sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, o Vitória foi superior na partida e criou boas oportunidades, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário.

De volta!

A partida marcou a reestreia do lateral-esquerdo Jamerson, que voltou a entrar em campo pelo clube após quase sete meses de ausência. O jogador se recuperou de uma lesão grave sofrida diante do Cruzeiro, no dia 12 de junho de 2025, quando rompeu os ligamentos do tornozelo direito e precisou passar por cirurgia.

Próximo jogo

O Leão da Barra volta a campo já nesta terça-feira, dia 13, às 19h15, quando enfrenta o Jacuipense fora de casa, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano de 2026.

Leia Também:

"Sintonia perfeita": capitão do Vitória se despede com forte desabafo
Alvo do Vitória no mercado da bola é anunciado por rival nordestino
Melou! Atleta que estava no Barradão não será mais reforço do Vitória

Ficha técnica

Vitória x Atlético de Alagoinhas

  • O que: 1ª rodada do Campeonato Baiano 2026
  • Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão)
  • Data e horário: 10/01, às 16h

Escalações

  • Vitória: Yuri Sena; Paulo Roberto, Kauan, Diogo Silva, Edenilson e Felipe Vieira; José Breno e Dudu Miraíma; Pablo, Felipe Cardoso e Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas.
  • Atlético de Alagoinhas: Patyêgo; Van, Dedé, Thawan e Anderson; Kaefer, Crispim e Miller; Everson, Higor e Michael. Técnico: Agnaldo Liz.

Arbitragem

  • Árbitro: Josué Reis de Jesus Júnior
  • Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos
  • Assistente 2: Maurício Araújo da Mota
  • Quarto árbitro: Anderson dos Santos Silva

Ver todas

