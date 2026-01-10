PARTIDA MOROSA
Estreia sem gols: Vitória empata com o Atlético no Baianão 2026
Leão foi superior no Barradão, mas não saiu do 0 a 0 com o Atlético de Alagoinhas
Por Téo Mazzoni
O grito de gol da torcida rubro-negra ficou engasgado no primeiro jogo da temporada 2026. No Barradão, o Vitória empatou em 0 a 0 com o Atlético de Alagoinhas, neste sábado, dia 10, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Com o resultado, o Leão somou seu primeiro ponto na competição.
Atuando com uma equipe alternativa — formada majoritariamente por atletas da base e jogadores com pouca minutagem na temporada passada —, sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, o Vitória foi superior na partida e criou boas oportunidades, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário.
De volta!
A partida marcou a reestreia do lateral-esquerdo Jamerson, que voltou a entrar em campo pelo clube após quase sete meses de ausência. O jogador se recuperou de uma lesão grave sofrida diante do Cruzeiro, no dia 12 de junho de 2025, quando rompeu os ligamentos do tornozelo direito e precisou passar por cirurgia.
Próximo jogo
O Leão da Barra volta a campo já nesta terça-feira, dia 13, às 19h15, quando enfrenta o Jacuipense fora de casa, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano de 2026.
Ficha técnica
Vitória x Atlético de Alagoinhas
- O que: 1ª rodada do Campeonato Baiano 2026
- Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão)
- Data e horário: 10/01, às 16h
Escalações
- Vitória: Yuri Sena; Paulo Roberto, Kauan, Diogo Silva, Edenilson e Felipe Vieira; José Breno e Dudu Miraíma; Pablo, Felipe Cardoso e Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas.
- Atlético de Alagoinhas: Patyêgo; Van, Dedé, Thawan e Anderson; Kaefer, Crispim e Miller; Everson, Higor e Michael. Técnico: Agnaldo Liz.
Arbitragem
- Árbitro: Josué Reis de Jesus Júnior
- Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos
- Assistente 2: Maurício Araújo da Mota
- Quarto árbitro: Anderson dos Santos Silva
