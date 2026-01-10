Estreia sem gols: Vitória empata com o Atlético no Baianão 2026

O Vitória empatou em 0 a 0 com o Atlético de Alagoinhas na estreia do Campeonato Baiano 2026 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O grito de gol da torcida rubro-negra ficou engasgado no primeiro jogo da temporada 2026. No Barradão, o Vitória empatou em 0 a 0 com o Atlético de Alagoinhas, neste sábado, dia 10, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Com o resultado, o Leão somou seu primeiro ponto na competição.

Atuando com uma equipe alternativa — formada majoritariamente por atletas da base e jogadores com pouca minutagem na temporada passada —, sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, o Vitória foi superior na partida e criou boas oportunidades, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De volta!

A partida marcou a reestreia do lateral-esquerdo Jamerson, que voltou a entrar em campo pelo clube após quase sete meses de ausência. O jogador se recuperou de uma lesão grave sofrida diante do Cruzeiro, no dia 12 de junho de 2025, quando rompeu os ligamentos do tornozelo direito e precisou passar por cirurgia.

Próximo jogo

O Leão da Barra volta a campo já nesta terça-feira, dia 13, às 19h15, quando enfrenta o Jacuipense fora de casa, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano de 2026.

Ficha técnica

Vitória x Atlético de Alagoinhas

O que : 1ª rodada do Campeonato Baiano 2026

: 1ª rodada do Campeonato Baiano 2026 Local : Estádio Manoel Barradas (Barradão)

: Estádio Manoel Barradas (Barradão) Data e horário : 10/01, às 16h

Escalações

Vitória : Yuri Sena; Paulo Roberto, Kauan, Diogo Silva, Edenilson e Felipe Vieira; José Breno e Dudu Miraíma; Pablo, Felipe Cardoso e Lawan. Técnico : Rodrigo Chagas.

: Yuri Sena; Paulo Roberto, Kauan, Diogo Silva, Edenilson e Felipe Vieira; José Breno e Dudu Miraíma; Pablo, Felipe Cardoso e Lawan. Atlético de Alagoinhas : Patyêgo; Van, Dedé, Thawan e Anderson; Kaefer, Crispim e Miller; Everson, Higor e Michael. Técnico : Agnaldo Liz.

Arbitragem