Alvo do Vitória no mercado da bola é anunciado por rival nordestino

- Foto: Divulgação

Na noite desta sexta-feira, 9, o meio-campista Vinícius Zanocelo, que foi alvo do Vitória nesta janela de transferências, foi anunciado como reforço definitivo do Ceará, clube em que atuou emprestado em 2025. O jogador de 24 anos atuou por empréstimo no ano passado e foi adquirido por 700 mil dólares junto ao Santos, em contrato válido até o fim de 2028.

Revelado pela Ponte Preta, Zanocelo se destacou pelo clube paulista quando se consolidou no time titular durante boa parte de 2022, com 50 jogos e cinco gols marcados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após oscilar ao fim da temporada, o jogador perdeu espaço na equipe e foi emprestado ao Fortaleza em 2023, quando fez apenas 12 jogos em passagem apagada. Antes de chegar ao Ceará, Vinícius estava no Estoril Praia, da primeira divisão de Portugal.

ZANOCELO É OFICIALMENTE DO VOZÃO! ✍🔥



A compra, no valor de 700 mil dólares por 70% dos direitos econômicos, garante o contrato do atleta até 2028. ⚫⚪



🔗 Saiba mais em https://t.co/pkR6Askrn8 #CearáSC pic.twitter.com/mtOG5Flayt — Ceará Sporting Club (@CearaSC) January 9, 2026

Sem Zanocelo, o Vitória segue atento na janela de transferências para reforçar a equipe. Para o meio-campo, o Leão acertou a contratação do volante Caíque, ex-Juventude, e acertou a compra de Gabriel Baralhas.