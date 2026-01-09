Menu
Alvo do Vitória no mercado da bola é anunciado por rival nordestino

Meio-campista foi adquirido em definitivo por clube da Série B junto ao Santos

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

09/01/2026 - 20:29 h
Imagem ilustrativa da imagem Alvo do Vitória no mercado da bola é anunciado por rival nordestino
-

Na noite desta sexta-feira, 9, o meio-campista Vinícius Zanocelo, que foi alvo do Vitória nesta janela de transferências, foi anunciado como reforço definitivo do Ceará, clube em que atuou emprestado em 2025. O jogador de 24 anos atuou por empréstimo no ano passado e foi adquirido por 700 mil dólares junto ao Santos, em contrato válido até o fim de 2028.

Revelado pela Ponte Preta, Zanocelo se destacou pelo clube paulista quando se consolidou no time titular durante boa parte de 2022, com 50 jogos e cinco gols marcados.

Após oscilar ao fim da temporada, o jogador perdeu espaço na equipe e foi emprestado ao Fortaleza em 2023, quando fez apenas 12 jogos em passagem apagada. Antes de chegar ao Ceará, Vinícius estava no Estoril Praia, da primeira divisão de Portugal.

Sem Zanocelo, o Vitória segue atento na janela de transferências para reforçar a equipe. Para o meio-campo, o Leão acertou a contratação do volante Caíque, ex-Juventude, e acertou a compra de Gabriel Baralhas.

