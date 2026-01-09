Menu
ESPORTES
DE VOLTA!

Jamerson deve reestrear pelo Vitória após sete meses de recuperação

Lateral-esquerdo de 27 anos não entra em campo desde o dia 12 de junho de 2025

João Grassi

Por João Grassi

09/01/2026 - 18:57 h
Imagem ilustrativa da imagem Jamerson deve reestrear pelo Vitória após sete meses de recuperação
-

Recuperado de uma grave lesão que o tirou de boa parte da temporada passada, Jamerson vive expectativa de reestrear pelo Vitória neste sábado, 10, quase sete meses após sua última partida. O lateral-esquerdo treina com o elenco alternativo que vai disputar o Campeonato Baiano.

Após mais um trabalho nesta sexta-feira, 9, no CT Manoel Pontes Tanajura, o grupo comandado pelo auxiliar Rodrigo Chagas finalizou a preparação para encarar o Atlético de Alagoinhas, primeiro adversário do Leão no Baianão e no ano de 2026, às 16h deste sábado, no Barradão.

A equipe será formada por garotos da base, como o lateral-direito Paulo Roberto, o zagueiro Kauan e o atacante Lawan. Outros revelados pelo clube e que retornaram de empréstimo são o meia Dudu Miraíma, o volante José Breno e o atacante Luís Miguel. O lateral Filipe Vieira, que estava emprestado, é outro que integra o grupo.

Além deles, o goleiro Yuri Sena e o atacante Felipe Cardoso se juntam a Jamerson como representantes do time principal. Atletas que receberam baixa minutagem em 2025, Rúben Rodrigues e Kike Oliveira também devem ganhar oportunidades no estadual.

Lesão de Jamerson

À época titular do Vitória, o lateral-esquerdo Jamerson foi alvo de uma entrada forte no empate sem gols com o Cruzeiro, no dia 12 de junho de 2025, em duelo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo direito.

Jamerson precisou passar por cirurgia e perdeu todo o restante da temporada, enquanto se recuperava. O defensor de 27 anos já participou de um jogo-treino contra o time amador do FIVE FC, no qual o Leão venceu por 2 a 0.

Tags:

campeonato baiano ec vitória Jamerson lesão

