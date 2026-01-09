Vitória anuncia novo reforço para o time alternativo no Baianão 2026

- Foto: Divulgação | ECVitória

O Vitória anunciou, nesta sexta-feira, 9, a contratação do zagueiro Diogo Silva, que chega para integrar o time alternativo que vai disputar o Campeonato Baiano. O defensor de 20 anos chega em definitivo com contrato até o fim de 2026.

O jogador disputou 45 partidas em 2025 pelo time sub-20 do Palmeiras, seu antigo clube, e marcou cinco gols. Diogo também soma passagens pelo Retrô e Vera Cruz, de Pernambuco, e RB Bragantino.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O atleta, inclusive, apareceu em um registro publicado pelo barbeiro Patrick Maia, que é conhecido por atender atletas de Bahia e Vitória, revelando a possível contratação antes mesmo do anúncio oficial.

O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação em definitivo do zagueiro Diogo Silva, de 20 anos. Inicialmente, o atleta irá compor o elenco do Campeonato Baiano e seu vínculo é válido por 1 ano.



Bem vindo ao Leão, Diogo! 🔴⚫️🦁#PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/YbQC4tyl18 — EC Vitória (@ECVitoria) January 9, 2026

O atleta chega para reforçar um sistema defensivo que sofre com mudanças em relação à temporada passada. O Vitória já anunciou as contratações dos zagueiros Riccelli e Caio Marcelo, além do lateral-direito Mateusinho.

O Rubro-negro estreia em 2026 neste sábado, 10, quando enfrenta o Atlético de Alagoinhas, às 16h, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.