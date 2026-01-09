Menu
ESPORTES

Vitória anuncia novo reforço para o time alternativo no Baianão 2026

Rubro-Negro segue se reforçando para a temporada 2026

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

09/01/2026 - 19:25 h
Imagem ilustrativa da imagem Vitória anuncia novo reforço para o time alternativo no Baianão 2026
-

O Vitória anunciou, nesta sexta-feira, 9, a contratação do zagueiro Diogo Silva, que chega para integrar o time alternativo que vai disputar o Campeonato Baiano. O defensor de 20 anos chega em definitivo com contrato até o fim de 2026.

O jogador disputou 45 partidas em 2025 pelo time sub-20 do Palmeiras, seu antigo clube, e marcou cinco gols. Diogo também soma passagens pelo Retrô e Vera Cruz, de Pernambuco, e RB Bragantino.

O atleta, inclusive, apareceu em um registro publicado pelo barbeiro Patrick Maia, que é conhecido por atender atletas de Bahia e Vitória, revelando a possível contratação antes mesmo do anúncio oficial.

Leia Também:

Jamerson deve reestrear pelo Vitória após sete meses de recuperação
Clube vende partes de estádio e mictórios viram febre entre torcedores
Ba-Vi na Seleção: Bahia e Vitória têm joias convocadas para o Brasil

O atleta chega para reforçar um sistema defensivo que sofre com mudanças em relação à temporada passada. O Vitória já anunciou as contratações dos zagueiros Riccelli e Caio Marcelo, além do lateral-direito Mateusinho.

O Rubro-negro estreia em 2026 neste sábado, 10, quando enfrenta o Atlético de Alagoinhas, às 16h, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.

Tags:

Diogo SIlva ecvitória

x