Ba-Vi na Seleção: Bahia e Vitória têm joias convocadas para o Brasil

Sede da CBF - Foto: Divulgação | CBF

A dupla Ba-Vi vai ser representada na Seleção Brasileira sub-16. Lateral-direito tricolor, o jovem Jonathan Marinho foi convocado para a Canarinha nesta sexta-feira, 9, assim como o zagueiro Geovane, do Vitória.

Ambos os jogadores têm 15 anos e foram chamados para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, entre os dias 19 e 28 de janeiro.

A preparação faz parte do planejamento estratégico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o desenvolvimento técnico e tático do Brasil para futuras competições.

Lateral do Bahia, Jonathan Marinho foi destaque do título do Campeonato Baiano Sub-17, sendo titular durante toda a campanha. Pelo lado do Vitória, o zagueiro Geovane já soma convocações pela Seleção sub-15 e vai representar o Rubro-Negro mais uma vez.

Jonathan Marinho, lateral do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Geovane, jogador da base do Vitória | Foto: Divulgação |CBF

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS

Bruno - Botafogo

Audo - Palmeiras

Matheus - Corinthians

DEFENSORES

Ricardo Pietro - Flamengo

Kevin - Atlético-MG

Jonathan Marinho - Bahia

Julio Damique - Cruzeiro

Enzo Estevão - Atlético-MG

Geovane - Vitória

Yuri - Vasco

Lucas Miranda - São Paulo

Mateus - Grêmio

MEIO-CAMPISTAS

João Gabriel - Grêmio

Crystian - Fluminense

Isaque - Vasco

Caio - Red Bull Bragantino

Leonardo - Corinthians

José Henrique - Athletico-PR

Jean Carlos - Fluminense

ATACANTES