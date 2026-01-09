ESPORTES
Ba-Vi na Seleção: Bahia e Vitória têm joias convocadas para o Brasil
Dupla com apenas 15 anos foi chamada pela Confederação Brasileira de Futebol
Por Lucas Vilas Boas
A dupla Ba-Vi vai ser representada na Seleção Brasileira sub-16. Lateral-direito tricolor, o jovem Jonathan Marinho foi convocado para a Canarinha nesta sexta-feira, 9, assim como o zagueiro Geovane, do Vitória.
Ambos os jogadores têm 15 anos e foram chamados para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, entre os dias 19 e 28 de janeiro.
A preparação faz parte do planejamento estratégico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o desenvolvimento técnico e tático do Brasil para futuras competições.
Lateral do Bahia, Jonathan Marinho foi destaque do título do Campeonato Baiano Sub-17, sendo titular durante toda a campanha. Pelo lado do Vitória, o zagueiro Geovane já soma convocações pela Seleção sub-15 e vai representar o Rubro-Negro mais uma vez.
Convocação da Seleção Brasileira
GOLEIROS
- Bruno - Botafogo
- Audo - Palmeiras
- Matheus - Corinthians
DEFENSORES
- Ricardo Pietro - Flamengo
- Kevin - Atlético-MG
- Jonathan Marinho - Bahia
- Julio Damique - Cruzeiro
- Enzo Estevão - Atlético-MG
- Geovane - Vitória
- Yuri - Vasco
- Lucas Miranda - São Paulo
- Mateus - Grêmio
MEIO-CAMPISTAS
- João Gabriel - Grêmio
- Crystian - Fluminense
- Isaque - Vasco
- Caio - Red Bull Bragantino
- Leonardo - Corinthians
- José Henrique - Athletico-PR
- Jean Carlos - Fluminense
ATACANTES
- Allan Santos - Vasco
- Arthur Diniz - Red Bull Bragantino
- Guilherme Queiroz - Flamengo
- Pedro - Red Bull Bragantino
- Lucas Suzano - Fluminense
- Hugo - Cruzeiro
- Pedrinho - Atlético-MG
