HOME > ESPORTES
ESPORTES

Ba-Vi na Seleção: Bahia e Vitória têm joias convocadas para o Brasil

Dupla com apenas 15 anos foi chamada pela Confederação Brasileira de Futebol

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

09/01/2026 - 18:08 h | Atualizada em 09/01/2026 - 19:32
Sede da CBF
Sede da CBF

A dupla Ba-Vi vai ser representada na Seleção Brasileira sub-16. Lateral-direito tricolor, o jovem Jonathan Marinho foi convocado para a Canarinha nesta sexta-feira, 9, assim como o zagueiro Geovane, do Vitória.

Ambos os jogadores têm 15 anos e foram chamados para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, entre os dias 19 e 28 de janeiro.

A preparação faz parte do planejamento estratégico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o desenvolvimento técnico e tático do Brasil para futuras competições.

Lateral do Bahia, Jonathan Marinho foi destaque do título do Campeonato Baiano Sub-17, sendo titular durante toda a campanha. Pelo lado do Vitória, o zagueiro Geovane já soma convocações pela Seleção sub-15 e vai representar o Rubro-Negro mais uma vez.

Jonathan Marinho, lateral do Bahia
Jonathan Marinho, lateral do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia
Geovane, jogador da base do Vitória
Geovane, jogador da base do Vitória | Foto: Divulgação |CBF

Vitória é derrotado, mas avança para segunda fase da Copinha
Semana do Sócio SMV tem início com promoções e experiências
Estreia na temporada 2026: Vitória abre vendas para público geral

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS

  • Bruno - Botafogo
  • Audo - Palmeiras
  • Matheus - Corinthians

DEFENSORES

  • Ricardo Pietro - Flamengo
  • Kevin - Atlético-MG
  • Jonathan Marinho - Bahia
  • Julio Damique - Cruzeiro
  • Enzo Estevão - Atlético-MG
  • Geovane - Vitória
  • Yuri - Vasco
  • Lucas Miranda - São Paulo
  • Mateus - Grêmio

MEIO-CAMPISTAS

  • João Gabriel - Grêmio
  • Crystian - Fluminense
  • Isaque - Vasco
  • Caio - Red Bull Bragantino
  • Leonardo - Corinthians
  • José Henrique - Athletico-PR
  • Jean Carlos - Fluminense

ATACANTES

  • Allan Santos - Vasco
  • Arthur Diniz - Red Bull Bragantino
  • Guilherme Queiroz - Flamengo
  • Pedro - Red Bull Bragantino
  • Lucas Suzano - Fluminense
  • Hugo - Cruzeiro
  • Pedrinho - Atlético-MG

x