Semana do Sócio SMV tem início com promoções e experiências

Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A edição de 2026 da Semana do Sócio do programa Sou Mais Vitória teve início nesta sexta-feira, 9, com promoções exclusivas para os torcedores do Leão. Além dos descontos, o SMV promove experiências e oportunidades especiais para os torcedores que comparecerem às lojas do clube.

A Semana do Sócio acontece até o próximo dia 17, um sábado, e os descontos exclusivos são válidos em todas as lojas físicas e também através do site. No entanto, para os torcedores que desejam realizar a renovação com pagamento nas modalidades PIX mensal ou cartão de crédito recorrente, o processo deve ser exclusivamente realizado pelo site.

Para iniciar as ações da Semana do Sócio, o atacante Fabri e o volante Baralhas estarão na loja do Shopping Paralela às 19h deste sexta, para fotos e distribuição de autógrafos para os rubro-negros presentes.

Fim da mensalidade avulsa e novas formas de pagamento

A principal alteração anunciada é a extinção dos planos de pagamentos mensais e trimestrais. A partir de agora, o Vitória trabalhará exclusivamente com o plano anual. Para facilitar a adesão do Colossal, o clube diversificou as formas de pagamento:

Crédito : À vista ou parcelado em até 10x.

Crédito Recorrente : Aquele que não consome o limite total do cartão do torcedor.

: Aquele que não consome o limite total do cartão do torcedor. Débito : À vista.

: À vista. Pix Mensal : Uma alternativa para quem prefere a flexibilidade mês a mês, mas vinculada ao contrato anual.

Tabela de valores

Para incentivar a renovação e novas adesões, o clube lançou uma tabela com descontos agressivos válida apenas para esta semana. Confira os valores:

Sou Colossal

Para sócios que garantem acesso a arquibancada

Original: R$ 100 | Semana do Sócio: R$ 70

Sou Colossal Feminino

Para as sócias que garantem acesso a arquibancada

Original: R$ 70 | Semana do Sócio: R$ 49

Sou Leão da Barra

Para os sócios que garantem acesso a cadeira

Original: R$ 200 | Semana do Sócio: R$ 140

Sou Leão da Barra Feminino

Para as sócias que garantem acesso a cadeira

Original: R$ 140 | Semana do Sócio: R$ 98

Sou Leão da Barra Jovem

Para os menores de 18 anos que garantem acesso a cadeira

Original: R$ 100 | Semana do Sócio: R$ 70

Sou Leão da Barra +

Sócios que garantem a cadeira, estacionamento VIP e uma camisa do vitória anual

Original: R$ 270 | Semana do Sócio: R$ 220

Sou Vermelho e Preto

Para aqueles que querem ter maior conexão com o clube

Original: R$ 40 | Semana do Sócio: R$ 30

Sou Sem Fronteiras

Destinado ao sócio que mora fora de Salvador e região metropolitana

Original: R$ 40 | Semana do Sócio: R$ 35

Plano Tradição

Exclusivo para crianças com idade entre 0 e 12 anos incompletos

Original: R$ 40 | Semana do Sócio: R$ 30

Sou Leãozinho

Exclusivo para crianças com idade entre 0 e 12 anos incompletos

Original: R$ 18 | Semana do Sócio: R$ 15