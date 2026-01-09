ESPORTES
Semana do Sócio SMV tem início com promoções e experiências
Evento acontece até o próximo dia 17
Por João Grassi
A edição de 2026 da Semana do Sócio do programa Sou Mais Vitória teve início nesta sexta-feira, 9, com promoções exclusivas para os torcedores do Leão. Além dos descontos, o SMV promove experiências e oportunidades especiais para os torcedores que comparecerem às lojas do clube.
A Semana do Sócio acontece até o próximo dia 17, um sábado, e os descontos exclusivos são válidos em todas as lojas físicas e também através do site. No entanto, para os torcedores que desejam realizar a renovação com pagamento nas modalidades PIX mensal ou cartão de crédito recorrente, o processo deve ser exclusivamente realizado pelo site.
Para iniciar as ações da Semana do Sócio, o atacante Fabri e o volante Baralhas estarão na loja do Shopping Paralela às 19h deste sexta, para fotos e distribuição de autógrafos para os rubro-negros presentes.
Fim da mensalidade avulsa e novas formas de pagamento
A principal alteração anunciada é a extinção dos planos de pagamentos mensais e trimestrais. A partir de agora, o Vitória trabalhará exclusivamente com o plano anual. Para facilitar a adesão do Colossal, o clube diversificou as formas de pagamento:
- Crédito: À vista ou parcelado em até 10x.
- Crédito Recorrente: Aquele que não consome o limite total do cartão do torcedor.
- Débito: À vista.
- Pix Mensal: Uma alternativa para quem prefere a flexibilidade mês a mês, mas vinculada ao contrato anual.
Tabela de valores
Para incentivar a renovação e novas adesões, o clube lançou uma tabela com descontos agressivos válida apenas para esta semana. Confira os valores:
Sou Colossal
Para sócios que garantem acesso a arquibancada
Original: R$ 100 | Semana do Sócio: R$ 70
Sou Colossal Feminino
Para as sócias que garantem acesso a arquibancada
Original: R$ 70 | Semana do Sócio: R$ 49
Sou Leão da Barra
Para os sócios que garantem acesso a cadeira
Original: R$ 200 | Semana do Sócio: R$ 140
Sou Leão da Barra Feminino
Para as sócias que garantem acesso a cadeira
Original: R$ 140 | Semana do Sócio: R$ 98
Sou Leão da Barra Jovem
Para os menores de 18 anos que garantem acesso a cadeira
Original: R$ 100 | Semana do Sócio: R$ 70
Sou Leão da Barra +
Sócios que garantem a cadeira, estacionamento VIP e uma camisa do vitória anual
Original: R$ 270 | Semana do Sócio: R$ 220
Sou Vermelho e Preto
Para aqueles que querem ter maior conexão com o clube
Original: R$ 40 | Semana do Sócio: R$ 30
Sou Sem Fronteiras
Destinado ao sócio que mora fora de Salvador e região metropolitana
Original: R$ 40 | Semana do Sócio: R$ 35
Plano Tradição
Exclusivo para crianças com idade entre 0 e 12 anos incompletos
Original: R$ 40 | Semana do Sócio: R$ 30
Sou Leãozinho
Exclusivo para crianças com idade entre 0 e 12 anos incompletos
Original: R$ 18 | Semana do Sócio: R$ 15
