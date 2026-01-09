Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BA-VI

Bahia no Top-10 e Vitória desvalorizado: veja os elencos mais valiosos do Brasil

Ranking mostra o Esquadrão entre os elencos mais caros do país e o Leão na parte de baixo da tabela em 2026

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

09/01/2026 - 7:49 h
Levantamento da TransferRoom aponta que o Bahia tem elenco avaliado em R$ 750 milhões, enquanto o Vitória ocupa a parte inferior do ranking nacional
Levantamento da TransferRoom aponta que o Bahia tem elenco avaliado em R$ 750 milhões, enquanto o Vitória ocupa a parte inferior do ranking nacional -

O Bahia inicia a temporada de 2026 como um dos clubes mais valiosos do futebol brasileiro, enquanto o rival Vitória aparece no “outro lado da moeda”.

De acordo com dados da ferramenta TransferRoom — plataforma utilizada por grandes clubes do mundo para avaliação de valores de atletas —, o Esquadrão figura no Top-10 do ranking nacional, enquanto o Leão da Barra aparece na parte inferior da tabela.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Conforme apontado pela empresa inglesa, o Bahia é o oitavo clube mais valioso do Brasil, com elenco avaliado em 119,3 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 750,23 milhões na cotação atual. Além de ficar à frente de clubes como Santos, Atlético-MG, Grêmio, São Paulo e Internacional, esse valor coloca o Tricolor de Aço no topo do Nordeste, com o plantel mais valorizado da região.

Leia Também:

Rogério Ceni é inspiração para reforço de clube da Série A
Rodrigo Chagas revela plano para resgatar DNA de revelação no Vitória
Vitória pode utilizar time principal no clássico Ba-Vi pelo Baianão

Em contrapartida, o Vitória surge como um dos clubes mais “desvalorizados” entre as principais equipes do país. Segundo o ranking, o rubro-negro ocupa a penúltima posição entre os elencos mais valiosos do futebol brasileiro, avaliado em cerca de 36,95 milhões de euros, algo em torno de R$ 232,36 milhões. O montante coloca o clube apenas como o quarto mais valioso do Nordeste, atrás de Fortaleza e Sport.

Portanto, de acordo com o levantamento divulgado pelo TransferRoom, a disparidade financeira entre os elencos de Bahia e Vitória chega a cerca de R$ 517,87 milhões em valor de mercado.

Confira abaixo os valores dos principais elencos do país:

Elencos mais valiosos do Brasil em janeiro de 2026

  • Palmeiras: 267,55 milhões de euros (R$ 1,682 bilhão)
  • Botafogo: 197,95 milhões de euros (R$ 1,244 bilhão)
  • Flamengo: 194,8 milhões de euros (R$ 1,225 bilhão)
  • Cruzeiro: 145,25 milhões de euros (R$ 913,42 milhões)
  • Vasco: 135,7 milhões de euros (R$ 864,68 milhões)
  • Corinthians: 125,65 milhões de euros (R$ 790,16 milhões)
  • Fluminense: 120,71 milhões de euros (R$ 759,1 milhões)
  • Bahia: 119,3 milhões de euros (R$ 750,23 milhões)
  • Santos: 111,02 milhões de euros (R$ 698,16 milhões)
  • Red Bull Bragantino: 105,25 milhões de euros (R$ 661,88 milhões)
  • Atlético-MG: 94,9 milhões de euros (R$ 596,79 milhões)
  • Grêmio: 91,3 milhões de euros (R$ 574,15 milhões)
  • São Paulo: 90,45 milhões de euros (R$ 568,80 milhões)
  • Internacional: 83,1 milhões de euros (R$ 522,58 milhões)
  • Athletico-PR: 61,55 milhões de euros (R$ 387,06 milhões)
  • Fortaleza: 50,55 milhões de euros (R$ 317,89 milhões)
  • Sport: 42,3 milhões de euros (R$ 266 milhões)
  • Vitória: 36,95 milhões de euros (R$ 232,36 milhões)
  • Juventude: 30,61 milhões de euros (R$ 192,49 milhões)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Finanças do Futebol mercado da bola Ranking TransferRoom vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Levantamento da TransferRoom aponta que o Bahia tem elenco avaliado em R$ 750 milhões, enquanto o Vitória ocupa a parte inferior do ranking nacional
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Levantamento da TransferRoom aponta que o Bahia tem elenco avaliado em R$ 750 milhões, enquanto o Vitória ocupa a parte inferior do ranking nacional
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Levantamento da TransferRoom aponta que o Bahia tem elenco avaliado em R$ 750 milhões, enquanto o Vitória ocupa a parte inferior do ranking nacional
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Levantamento da TransferRoom aponta que o Bahia tem elenco avaliado em R$ 750 milhões, enquanto o Vitória ocupa a parte inferior do ranking nacional
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x