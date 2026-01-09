Bahia no Top-10 e Vitória desvalorizado: veja os elencos mais valiosos do Brasil

Levantamento da TransferRoom aponta que o Bahia tem elenco avaliado em R$ 750 milhões, enquanto o Vitória ocupa a parte inferior do ranking nacional - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia inicia a temporada de 2026 como um dos clubes mais valiosos do futebol brasileiro, enquanto o rival Vitória aparece no “outro lado da moeda”.

De acordo com dados da ferramenta TransferRoom — plataforma utilizada por grandes clubes do mundo para avaliação de valores de atletas —, o Esquadrão figura no Top-10 do ranking nacional, enquanto o Leão da Barra aparece na parte inferior da tabela.

Conforme apontado pela empresa inglesa, o Bahia é o oitavo clube mais valioso do Brasil, com elenco avaliado em 119,3 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 750,23 milhões na cotação atual. Além de ficar à frente de clubes como Santos, Atlético-MG, Grêmio, São Paulo e Internacional, esse valor coloca o Tricolor de Aço no topo do Nordeste, com o plantel mais valorizado da região.

Em contrapartida, o Vitória surge como um dos clubes mais “desvalorizados” entre as principais equipes do país. Segundo o ranking, o rubro-negro ocupa a penúltima posição entre os elencos mais valiosos do futebol brasileiro, avaliado em cerca de 36,95 milhões de euros, algo em torno de R$ 232,36 milhões. O montante coloca o clube apenas como o quarto mais valioso do Nordeste, atrás de Fortaleza e Sport.

Portanto, de acordo com o levantamento divulgado pelo TransferRoom, a disparidade financeira entre os elencos de Bahia e Vitória chega a cerca de R$ 517,87 milhões em valor de mercado.



Confira abaixo os valores dos principais elencos do país:

Elencos mais valiosos do Brasil em janeiro de 2026