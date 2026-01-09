BA-VI
Bahia no Top-10 e Vitória desvalorizado: veja os elencos mais valiosos do Brasil
Ranking mostra o Esquadrão entre os elencos mais caros do país e o Leão na parte de baixo da tabela em 2026
Por Téo Mazzoni
O Bahia inicia a temporada de 2026 como um dos clubes mais valiosos do futebol brasileiro, enquanto o rival Vitória aparece no “outro lado da moeda”.
De acordo com dados da ferramenta TransferRoom — plataforma utilizada por grandes clubes do mundo para avaliação de valores de atletas —, o Esquadrão figura no Top-10 do ranking nacional, enquanto o Leão da Barra aparece na parte inferior da tabela.
Conforme apontado pela empresa inglesa, o Bahia é o oitavo clube mais valioso do Brasil, com elenco avaliado em 119,3 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 750,23 milhões na cotação atual. Além de ficar à frente de clubes como Santos, Atlético-MG, Grêmio, São Paulo e Internacional, esse valor coloca o Tricolor de Aço no topo do Nordeste, com o plantel mais valorizado da região.
Em contrapartida, o Vitória surge como um dos clubes mais “desvalorizados” entre as principais equipes do país. Segundo o ranking, o rubro-negro ocupa a penúltima posição entre os elencos mais valiosos do futebol brasileiro, avaliado em cerca de 36,95 milhões de euros, algo em torno de R$ 232,36 milhões. O montante coloca o clube apenas como o quarto mais valioso do Nordeste, atrás de Fortaleza e Sport.
Portanto, de acordo com o levantamento divulgado pelo TransferRoom, a disparidade financeira entre os elencos de Bahia e Vitória chega a cerca de R$ 517,87 milhões em valor de mercado.
Confira abaixo os valores dos principais elencos do país:
Elencos mais valiosos do Brasil em janeiro de 2026
- Palmeiras: 267,55 milhões de euros (R$ 1,682 bilhão)
- Botafogo: 197,95 milhões de euros (R$ 1,244 bilhão)
- Flamengo: 194,8 milhões de euros (R$ 1,225 bilhão)
- Cruzeiro: 145,25 milhões de euros (R$ 913,42 milhões)
- Vasco: 135,7 milhões de euros (R$ 864,68 milhões)
- Corinthians: 125,65 milhões de euros (R$ 790,16 milhões)
- Fluminense: 120,71 milhões de euros (R$ 759,1 milhões)
- Bahia: 119,3 milhões de euros (R$ 750,23 milhões)
- Santos: 111,02 milhões de euros (R$ 698,16 milhões)
- Red Bull Bragantino: 105,25 milhões de euros (R$ 661,88 milhões)
- Atlético-MG: 94,9 milhões de euros (R$ 596,79 milhões)
- Grêmio: 91,3 milhões de euros (R$ 574,15 milhões)
- São Paulo: 90,45 milhões de euros (R$ 568,80 milhões)
- Internacional: 83,1 milhões de euros (R$ 522,58 milhões)
- Athletico-PR: 61,55 milhões de euros (R$ 387,06 milhões)
- Fortaleza: 50,55 milhões de euros (R$ 317,89 milhões)
- Sport: 42,3 milhões de euros (R$ 266 milhões)
- Vitória: 36,95 milhões de euros (R$ 232,36 milhões)
- Juventude: 30,61 milhões de euros (R$ 192,49 milhões)
