Rodrigo Chagas revela plano para resgatar DNA de revelação no Vitória

Rodrigo Chagas em entrevista coletiva - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com um grupo trabalhando em separado, o Vitória vai utilizar um elenco alternativo no Campeonato Baiano. O responsável por comandar essa equipe é o auxiliar técnico Rodrigo Chagas, ex-lateral e ídolo rubro-negro.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 8, Chagas, que foi técnico do time Sub-20, comentou sobre a oportunidade dada para jovens atletas. O Rubro-Negro jogará o Baianão com jogadores da base, que retornaram de empréstimo e de baixa minutagem na última temporada.

"Clube dando importância neste primeiro semestre para que a gente retorne a revelar jogadores. Retomar esse DNA, ter revelações, atletas. A maioria do estadual de jogadores jovens e, tendo destaque, vão ser utilizados por Jair Ventura", iniciou Chagas.

O Vitória entra em campo pela primeira vez em 2026 neste sábado, 10, às 16h, para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, no Barradão. O clássico Ba-Vi, marcado para o dia 25 de janeiro, um domingo, às 16h, também no Barradão, pode contar com os jogadores da equipe principal, conforme revelou o executivo de futebol Sérgio Papellin.

"Não digo teste, ter minutagem, é importante. Jogadores que não jogaram no último ano ou tiveram pouca minutagem. Se tiver necessidade, a gente coloca. Esse diálogo está existindo e muito bem com o Jair para que a gente possa realizar um bom trabalho. Essa junção espero que a gente tenha êxito. Vamos jogar contra uma equipe difícil, trabalho de um mês e meio. Fizemos somente um amistoso. Vamos ter dificuldade, mas vamos procurar fazer o melhor", disse Rodrigo Chagas.

"Só o fato de estar treinando no profissional já dá algo a mais para esses atletas. Isso vem acontecendo bem, maturidade vai acontecer jogo a jogo [...] Acredito muito no trabalho que estamos fazendo. Não temos todos à disposição, mas estamos treinando desde o dia 26 (de dezembro) para buscar um grande resultado", completou o treinador.