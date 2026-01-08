Menu
ESPORTES

Recuperação de Arcanjo e troca por Thiago Couto; saiba novidades

Goleiros se destacaram pelo Vitória em 2025

João Grassi

Por João Grassi

08/01/2026 - 18:37 h
Thiago Couto e Lucas Arcanjo
Thiago Couto e Lucas Arcanjo -

Um dos jogadores mais identificados no elenco do Vitória, Lucas Arcanjo perdeu a reta final do último Brasileirão após sofrer uma lesão no ligamento colateral medial (LCM) do joelho. O goleiro, no entanto, vem avançando bem na recuperação.

Embora ainda não esteja em total condição de jogo, Arcanjo já treina com bola. O presidente Fábio Mota chegou a dizer que a expectativa de retorno do goleiro era para fevereiro, mas isso pode acontecer já neste mês devido a boa evolução dele.

Além de Lucas Arcanjo, o elenco rubro-negro tem Gabriel Vasconcelos, Alexandre Fintelman e Davi para o gol, mas os dois últimos também estão lesionados. O Leão da Barra ainda negocia com o Sport para o retorno de Thiago Couto, destaque do time na reta final da Série A de 2025.

Papellin detalha papel do executivo além das contratações; saiba tudo
Mais um! Vitória contrata zagueiro canhoto do Palmeiras
Marinho vem? Novo diretor explica metodologia de contratações

De acordo com informação confirmada pelo Portal A TARDE nesta quinta, 8, a ideia da diretoria rubro-negra é contratar Thiago Couto através de uma troca com o Sport pelo volante Filipe Machado.

Caso o negócio não se concretize, o Vitória não deve ir atrás de outro nome, já que a posição de goleiro não é considerada uma das principais carências no elenco.

