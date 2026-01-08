Menu
ESPORTES
É DO LEÃO!

Mais um! Vitória contrata zagueiro canhoto do Palmeiras

Leão da Barra acertou reforço de olho no Campeonato Baiano

João Grassi

Por João Grassi

08/01/2026 - 16:25 h
Diogo Antônio
Diogo Antônio -

Além das contratações para o elenco principal, o Vitória também se movimenta visando o time alternativo que vai disputar o Campeonato Baiano. O Rubro-Negro acertou a contratação do zagueiro canhoto Diogo Antônio Silva, vindo do Palmeiras.

O Portal A TARDE apurou que o defensor de 20 anos está em Salvador. Diogo Antônio, inclusive, apareceu em um registro publicado por um barbeiro chamado Patrick Maia nas redes sociais, conhecido por atender atletas de Bahia e Vitória.

O zagueiro atuava pelo time Sub-20 do Palmeiras e disputou 45 partidas pelo Verdão em 2025, com cinco gols marcados. Ele também acumula passagens pelas bases de Retrô FC e Red Bull Bragantino, além de ter atuado no profissional do Vera Cruz-PE e do próprio Retrô.

Diogo Antônio corta cabelo com o barbeiro Patrick Maia
Diogo Antônio corta cabelo com o barbeiro Patrick Maia | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Para o setor defensivo, o Leão da Barra já anunciou as contratações do zagueiro Riccieli e o lateral-direito Mateusinho, além do zagueiro Caio Marcelo que está próximo de ser oficializado. Os três chegam para o elenco principal.

Estreia no Baianão

A equipe alternativa do Vitória estreia no Baianão neste sábado, 10, às 16h, no Barradão, quando recebe o Atlético de Alagoinhas.

