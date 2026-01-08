ESPORTES
Herói do acesso do Vitória em 2022, Dionísio é anunciado pelo Ypiranga
Após fim do vínculo com o Leão, volante reforça equipe da Série C
Por Valdomiro Neto
O volante Dionísio, considerado xodó da torcida do Vitória e que teve passagem recente pela equipe, foi anunciado como reforço pela equipe do Ypiranga, do Rio Grande do Sul. O jogador chega para a disputa do Campeonato Gaúcho, da Copa do Brasil e da Série C do Brasileirão em 2026.
O atleta de 31 anos estava defendendo as cores do Confiança, em um contrato de empréstimo junto ao Vitória no ano de 2025. O vínculo com o rubro-negro baiano foi finalizado no último dia 31 de dezembro, deixando o jogador livre no mercado para reforçar a equipe gaúcha na terceira divisão nacional.
Passagem pelo Vitória
Dionísio teve uma temporada de destaque no futebol baiano pela equipe do Atlético de Alagoinhas, entre 2021 e 2022, onde conquistou o bicampeonato estadual. O desempenho despertou o interesse do Vitória e criou grande expectativa na torcida do Leão.
No ano de 2022, o volante foi peça-chave da equipe e marcou o gol que garantiu o acesso para a Série B de 2023, no empate fora de casa contra o Paysandu, pelo placar de 1x1, coroando uma arrancada histórica na Série C.
Xodó da torcida e presença importante no elenco, o volante viveu um período complicado logo após o acesso. Na pré-temporada de 2023, ele sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho e ficou fora de quase toda a temporada. Seu retorno aconteceu apenas na última rodada da Série B de 2023, na partida contra a Chapecoense (derrota por 3x1), quando o Vitória já era matematicamente o campeão da competição.
