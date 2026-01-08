Menu
ESPORTES
FORA DOS RINGUES

Fora do UFC, Anderson Silva anuncia nova carreira e surpreende fãs

Lutador revela que está se preparando para ingressar na polícia dos Estados Unidos

Redação

Por Redação

08/01/2026 - 8:43 h
Anderson Silva anuncia nova carreira fora dos ringues e surpreende -

Uma publicação feita por Anderson Silva nas redes sociais nesta terça-feira, 6, foi suficiente para surpreender fãs e reacender a curiosidade em torno dos próximos passos do ex-lutador. Ídolo do UFC e considerado um dos maiores nomes da história do MMA, o brasileiro revelou que está se preparando para ingressar na polícia dos Estados Unidos, decisão que chamou atenção pelo caráter inusitado.

No vídeo divulgado, o ‘Spider’ aparece em uma rotina intensa de treinamentos voltados à academia do Departamento de Polícia de Beverly Hills, na Califórnia. As imagens rapidamente ganharam repercussão nas redes sociais e levantaram especulações sobre a nova fase da carreira do ex-campeão.

Na legenda da publicação, Anderson destacou valores como disciplina, foco e superação, ressaltando os desafios físicos e emocionais enfrentados durante o processo de preparação. Ele também mencionou a importância da motivação pessoal e espiritual para seguir em frente, mesmo nos momentos de maior desgaste.

Vida nos Estados Unidos

Radicado em Los Angeles e cidadão norte-americano desde 2019, Anderson Silva está apto a participar oficialmente do processo seletivo da corporação. A possível entrada na polícia representa mais uma mudança significativa em sua trajetória profissional, que já incluiu passagens marcantes pelo MMA, pelo boxe e agora aponta para um caminho completamente diferente, fora dos ringues.

A novidade provocou reações imediatas do público, com manifestações de surpresa, curiosidade e apoio. Para muitos admiradores, a decisão reforça o perfil multifacetado de Anderson Silva e evidencia sua disposição em continuar se reinventando e desafiando limites, mesmo após uma carreira consagrada no esporte.

