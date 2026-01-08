Clube da Série B pedirá reconhecimento de título brasileiro à CBF

Clube da Série B busca na CBF reconhecimento de título brasileiro - Foto: Joilson Marconne / CBF

O América-MG pretende abrir diálogo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para discutir o reconhecimento do Torneio Quadrangular de Belo Horizonte de 1948 como um título da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo presidente do clube, Márcio Vidal, durante entrevista coletiva.

A competição foi disputada no Estádio Otacílio Negrão de Lima, o Alameda, antigo estádio do América, e reuniu quatro equipes que haviam sido campeãs estaduais nos anos anteriores: América, Atlético-MG, São Paulo e Vasco. O torneio foi realizado em sistema de pontos corridos e terminou com o clube americano na liderança, com quatro pontos. O Vasco ficou em segundo, com três, seguido por Atlético-MG e São Paulo.

Segundo Márcio Vidal, o pedido à CBF será fundamentado em critérios históricos e em precedentes já adotados pelo futebol brasileiro. O dirigente citou como exemplo o reconhecimento do título do Vasco no Campeonato Sul-Americano de Clubes de 1948, considerado oficialmente pela entidade máxima do futebol nacional.

“Temos um título da Série A não reconhecido, ainda. É uma luta que eu ainda vou ter pela frente, que é o título de 1948. Todo mundo sabe que em 1948, o Vasco foi reconhecido campeão sul-americano com um torneio pequeno, que é o que tinha na época”, afirmou o presidente.

Vidal também ressaltou a relevância esportiva do torneio realizado em Belo Horizonte naquele ano, destacando o nível das equipes participantes. “Nesse mesmo ano, teve um torneio em Belo Horizonte, com os maiores times do Brasil, e o América foi campeão. Então, a gente vai pedir esse reconhecimento. Vamos ver o que a CBF vai falar”, completou.

A solicitação ainda não foi formalizada, mas a expectativa da diretoria americana é de que o debate avance a partir da análise histórica da competição e de decisões semelhantes tomadas pela CBF em outros casos.