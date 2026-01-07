Fechado com o Bahia, lateral dá adeus ao ex-clube e manda recado

Román Goméz em campo pelo Estudiantes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mesmo sem ser oficializado oficialmente pelo Bahia, o lateral-direito Román Gómez já se despediu do Estudiantes de La Plata, da Argentina, nas redes sociais. Já em Salvador, o jogador de 21 anos está fechado com o Tricolor e pode ser anunciado a qualquer momento.

Muchas gracias por todo, pincha. Nos vamos a volver a encontrar (Muito obrigado por tudo, pincha. Nós vamos voltar a se encontrar Román Gómez - Novo lateral-direito do Bahia

Destaque do Campeonato Argentino em 2025, Román Gómez foi titular do Estudiantes na temporada, inclusive na disputa da Libertadores. O jovem chegou a enfrentar o Flamengo nas quartas de final, fase na qual o clube foi eliminado após disputa de pênaltis. O jogador fez 26 jogos em 2025 e marcou um gol.

O jogador chega após a saída do colombiano Santiago Arias, livre no mercado após ter contrato expirado em dezembro, e chega para disputar posição com Gilberto no time comandado pelo técnico Rogério Ceni.