"Só agradecer": lateral-esquerdo se despede do Bahia nas redes sociais

- Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Novo reforço da Portuguesa,o lateral-esquerdo Caio Roque desabafou na sua despedida do Bahia nas redes sociais. Usando belas palavras, o jogador destacou a importância do Tricolor na carreira, apesar de ter disputado apenas dez jogos com a camisa azul, vermelha e branca.

"Chegou a hora de me despedir desse clube tão importante em minha vida. Só tenho a agradecer ao Bahia por confiar em mim e me dar a chance de vestir essa camisa enorme do futebol brasileiro", escreveu o lateral.

Caio Roque teve uma chegada tímida no Bahia e frequentou o CT Evaristo de Macedo inicialmente para se recuperar de uma lesão após deixar o Lommel SK, da Bélgica. O jogador passou a maior parte do seu contrato com o Esquadrão emprestado a outro clube, como aconteceu com o Londrina, em 2024, e o Volta Redonda, em 2025.

"Sou grato a todos os funcionários, companheiros de time e claro, a torcida que sempre nos apoiou. Seguirei sempre na torcida! Bora Bahia!", concluiu na postagem.

Alguns jogadores se despediram do lateral-esquerdo, deixando uma mensagem de boa sorte em seu novo desafio. Zé Guilherme, Dodô, Fredi Lippert e até o ex-Bahia Ryan comentaram na publicação.