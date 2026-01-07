Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

"Só agradecer": lateral-esquerdo se despede do Bahia nas redes sociais

Jogador agradeceu o Tricolor após ser anunciado em novo clube

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

07/01/2026 - 18:08 h | Atualizada em 07/01/2026 - 18:41
Imagem ilustrativa da imagem "Só agradecer": lateral-esquerdo se despede do Bahia nas redes sociais
-

Novo reforço da Portuguesa,o lateral-esquerdo Caio Roque desabafou na sua despedida do Bahia nas redes sociais. Usando belas palavras, o jogador destacou a importância do Tricolor na carreira, apesar de ter disputado apenas dez jogos com a camisa azul, vermelha e branca.

"Chegou a hora de me despedir desse clube tão importante em minha vida. Só tenho a agradecer ao Bahia por confiar em mim e me dar a chance de vestir essa camisa enorme do futebol brasileiro", escreveu o lateral.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Caio Roque teve uma chegada tímida no Bahia e frequentou o CT Evaristo de Macedo inicialmente para se recuperar de uma lesão após deixar o Lommel SK, da Bélgica. O jogador passou a maior parte do seu contrato com o Esquadrão emprestado a outro clube, como aconteceu com o Londrina, em 2024, e o Volta Redonda, em 2025.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Caio Roque (@caio.roque)

Leia Também:

Jhon Solis, do Girona, nunca esteve no radar do Bahia; veja detalhes
Coritiba recusa ofertas de R$ 47 milhões por atleta sondado pelo Bahia
CBF detalha Copa do Brasil de 2026; veja a estreia de Bahia e Vitória

"Sou grato a todos os funcionários, companheiros de time e claro, a torcida que sempre nos apoiou. Seguirei sempre na torcida! Bora Bahia!", concluiu na postagem.

Alguns jogadores se despediram do lateral-esquerdo, deixando uma mensagem de boa sorte em seu novo desafio. Zé Guilherme, Dodô, Fredi Lippert e até o ex-Bahia Ryan comentaram na publicação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

caio roque ecbahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x